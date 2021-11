Violenza contro le donne, Glisenti: "Il nostro Padiglione unico a colorarsi di arancione"

AGI - Maher Nasser, Commissario generale delle Nazioni Unite a Expo, ha ringraziato il Padiglione Italia per il messaggio di adesione alla campagna contro le violenze sulle donne "OrangeTheWorld.

In queste ore, Nasser ha twittato: “Grazie al Padiglione Italia per essersi unito alla campagna di attivismo per mettere fine alla violenza contro le donne. Spero che altri Padiglioni si uniscano” ha scritto in riferimento all’Italia, unico Padiglione tra i 192 partecipanti ad Expo ad aver realizzato una manifestazione così evidente ed impattante, come sottolineano gli organizzatori.

“No violence against Women” è la frase apparsa sulle lunghe corde in materiale riciclato che formano la facciata esterna del Padiglione sullo sfondo di un tricolore che assumeva sfumature arancioni. Un messaggio che intende condividere la campagna delle Nazioni Unite “Orange the World”, che si svolge ogni anno dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. Sedici giorni di attivismo in cui ormai per tradizione i maggiori monumenti al mondo si illuminano in arancione.

Paolo Glisenti, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2020 Dubai, ha commentato così il riconoscimento ricevuto: "L'Italia in prima linea anche a Expo Dubai nella campagna della Nazioni Unite per combattere la violenza contro le donne: il nostro Padiglione è stato l'unico a colorarsi di arancione e dare visibilità a questo messaggio sulla propria facciata. Nelle prossime settimane il Padiglione ospiterà numerose iniziative per promuovere la parità di genere nel lavoro, nella salute e nella formazione".