L'Italia è un partner affidabile e lo scambio commerciale è vicino a 11 miliardi di dollari, dice il ministro della Tolleranza di Dubai

AGI - “Uno dei nostri obiettivi durante questo Expo è di presentare i valori del nostro Paese al resto del mondo: pace, tolleranza coesistenza e solidarietà umana. Siamo orgogliosi di avere il supporto dell’Italia, partner affidabile che non solo condivide questa ideali ma è attiva nel promuoverli insieme a noi” lo ha dichiarato il ministro della Tolleranza degli Emirati Arabi, lo sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, alla presenza del ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e delle autorità italiane presenti a Expo 2020 Dubai, in occasione della giornata nazionale dell’Italia che si è svolta in Al Wasl Plaza.

“Dal momento che Italia e Emirati Arabi sono legati da un’amicizia profonda e da relazioni che sono cresciute dalla fondazione degli Emirati Arabi, speriamo di rafforzare i nostri rapporti attraverso Expo e molto oltre. Lo scambio commerciale tra i nostri due Paesi è vicino agli 11 miliardi di dollari e continua a crescere. Ma la nostra relazione va oltre a questo perché siamo legati da una forte amicizia e priorità nazionali che condividiamo lavorando insieme” ha aggiunto prima di lasciare il palco al ministro Di Maio.