Sereni: “L'Italia tra i 10 paesi prioritari della Vision 2050”

AGI - “Abbiamo registrato nel recente passato alcune incomprensioni che speriamo possano essere presto superate, abbiamo lavorato in questo senso negli incontri bilaterali di questi giorni. Ci sono molti terreni dì cooperazione comune.” Ha detto la vice ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni in riferimento alle recenti tensioni tra Roma e Abu Dhabi, parlando a margine della giornata della Tolleranza organizzata al Padiglione Italia.

“Vorrei ricordare che nella loro Vision 2050 gli Emirati hanno individuato 10 Paesi prioritari con cui collaborare e l’Italia è tra questi. Sul piano economico, culturale e su tanti altri fronti ci sono relazioni importanti, questo ci spingerà a superare le incomprensioni recenti” ha concluso.