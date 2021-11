Giorgetti al Padiglione Italia a Dubai: "Siamo orgogliosi dell'immagine dell'Italia

AGI - "Siamo orgogliosi dell'immagine dell'Italia. Mi auguro che il nostro padiglione sia il più apprezzato: siamo i più bravi, sappiamo applicare la nostra genialità all'industria, l'impegno del governo è esaltare nostra unicita'". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, inaugurando la mostra #ItaliaGeniale nel Padiglione Italia all'Expo2020 di Dubai.

"Come al solito ancora una volta l'Italia dà un'immagine magnifica di sé con questo nostro Padiglione che sicuramente è apprezzato, e sarà sempre più apprezzatto e sarà il più apprezzato", ha aggiunto il ministro.

"All'interno di questa magnifica cornice - ha proseguito - si inserisce questa mostra che il ministero dello Sviluppo economico ha voluto. Come italiani possiamo essere fieri di portare qui quello che, come dice il titolo della mostra, è il nostro genio ed è un tratto caratteristico che affonda nella storia. Qui c'è un pezzo di storia italiana, di storia dell'industria italiana, ed è una genialità che in qualche modo è il nostro tratto caratteririco, la capacità di creare, di applicare il gusto e l'arte anche all'industria".