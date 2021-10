Il governatore Fontana inaugura lo spazio Lombardia 'Innovation house' a Expo 2020

AGI - Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, il sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi e il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò, responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, executive vicepresident di Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy Chairman of BinHendi Enterprises. 'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale".

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato Fontana - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito il governatore - spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022".