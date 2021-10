La musica di Einaudi a Dubai per "un momento di riflessione"

AGI - “La mia musica è un momento di riflessione, di idee interiori, di pensieri molto umani, spesso legati alla natura e al pianeta, al mondo che ci circonda. Questa sera accompagnerò i miei ascoltatori in una passeggiata musicale, in cui i pensieri si svolgono e che ognuno è libero dì interpretare e associare a quello che sente. Questa è la cosa bella della musica”. Lo ha detto il maestro Ludovico Einaudi arrivato a Dubai dove è stato accolto dal Commissario per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti, che lo ha guidato in una visita del Padiglione Italia.

Il maestro Einaudi si esibirà sul palcoscenico del Dubai Millennium Amphitheatre nel concerto “Seven days walking” organizzato in collaborazione con V-Ita Group, azienda italiana di micro-mobilità elettrica. “La musica è uno dei linguaggi più antichi e in grado di connettersi con tutti in modo molto semplice e immediato” ha aggiunto, commentando il claim dell’Esposizione “Connecting minds creating the future”.