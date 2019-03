Usa, wrestling in lutto per la morte di "King Kong" Bundy

É morto a 61 anni ​King Kong Bundy, nome di 'battaglia' di Christopher Pallies, star del wrestling che negli anni '80 si guadagnò la fama battendosi con Hulk Hogan in una gabbia d'acciaio. A dare la notizia su Facebook è stato il suo amico, David Herro: "Oggi abbiamo perso una leggenda e un uomo che considero famiglia. Riposa in pace Chris, ti vogliamo bene". Messaggi di cordoglio per la scomparsa di un "eroe" e di una "icona" hanno invaso la rete: fan e colleghi hanno celebrato il suo ricordo; anche la World Wrestling Entertainment si è detta "rattristata" dalla sua morte.

Pallies, originario di Atlantic City, aveva mosso i primi passi nel mondo del wrestling nel 1981 con il nome di Chris Canyon, prima di ribattezzarsi King Kong Buddy, ironizzando sulla sua stazza possente: secondo il suo profilo ufficiale, pesava 208 kg. Si era fatto rapidamente conoscere perché chiedeva all'arbitro di contare fino a cinque, invece dei canonici tre, mentre teneva schiacciato l'avversario al tappeto.

