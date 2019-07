Sassoli possibile candidato di S&D alla presidenza dell'Europarlamento

Agf David Sassoli



David Sassoli potrebbe essere candidato dal gruppo dei Socialisti&Democratici alla presidenza dell'Europarlamento, secondo quanto appreso dall'AGI da fonti del Pse. La candidatura di Sassoli dipende dall'esito dei negoziati in corso sul pacchetto di nomine che deve essere deciso al Vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Nel caso in cui lo slovacco Maros Sefcovic dovesse prendere il posto dello spagnolo Joseph Borrell come Alto rappresentante per la politica estera, si aprirebbe la possibilità di una candidatura di Sassoli per l'Europarlamento.

