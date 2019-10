Il cane che ha stanato Al Baghdadi è diventato un eroe

L’agente speciale a quattro zampe ‘K-9’ è diventato una star del web per aver contribuito alla cattura dell’uomo più ricercato del mondo: il capo dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi. “Abbiamo desecretato – ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti - la foto di un meraviglioso cane (il nome resta segreto) che ha fatto una gran lavoro nel catturare e uccidere il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi!”.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw