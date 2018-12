Musk ha pensato per le auto Tesla un modo per mettere in imbarazzo chiunque

Evidentemente Elon Musk, l’imprenditore visionario che sta tentando, passo dopo passo, invenzione dopo invenzione, di rivoluzionare il mondo, ha pensato che le Tesla, le sue macchine elettriche, fossero troppo silenziose. Non ci sono altre spiegazioni plausibili per la sua scelta di inserire una bizzarra app nel sistema elettronico dei suoi mezzi che riprodurrebbe sette tipi diversi di scoregge ogni volta che si inserisce la freccia per svoltare. Esatto, proprio scoregge (fart, in inglese).

Musk, che ha annunciato la 'geniale idea' come fa spesso tramite il suo profilo Twitter, da anche al cliente la possibilità di scegliere tra sette variazioni sul tema, ognuna delle quali porta un nome ricollegabile a passaggi della sua vita; dal suo lanciafiamme (ovviamente) alla sua navicella SpaceX.

Cosa sia passato esattamente per la testa a Musk che, la sua storia non lascia dubbi, di trovate intelligenti ne può vantare parecchie, non è dato sapersi; ma la cosa è stata accolta con entusiasmo dal popolo dei social che, quando mette da parte la rabbia furiosa, riesce a prendere con una certa ironia qualsiasi cosa. Non poteva essere altrimenti, d’altra parte le app di simulazione di peti sono da sempre tra quelle più scaricate. Sarà curioso ora capire come reagiranno gli automobilisti; le scoregge di Musk dovranno confrontarsi con la strada, chissà, potrebbe anche risultare un metodo divertente per ricordarsi dell’esistenza delle frecce (nel video è spiegato al minuto 1.30).

