Terremoto in Albania: scossa di magnitudo 6.4. Sette morti, centinaia di feriti sotto le macerie

Terremoto in Albania

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6,4 ha colpito l'Albania, vicino Durazzo, poco prima delle quattro del mattino. Secondo il servizio geologico statunitense Usgs, l'epicentro è stato a circa 10 dieci chilometri da Shijak, tra Durazzo e la capitale Tirana, a dieci chilometri di profondità. Le immagini rimbalzate sui social media mostrano case distrugge e gente scesa in strada in preda al panico. Si temono vittime. Lo scorso 20 settembre una scossa magnitudo 5,6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici: era stato definito il piu' forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania.

Sono sette le vittime accertate. Lo riporta il sito di informazione Balkan Web, secondo il quale fonti di polizia hanno riferito del salvataggio finora di 22 persone, che erano rimaste sotto le macerie. Sul campo sono stati dispiegati circa 1.900 agenti di polizia per assistere la popolazione colpita dal terremoto.

Il premier albanese: "Ci sono vittime"

Un uomo di una cinquantina d'anni, in preda al panico per terremoto, si è buttato da un edificio nella città di Kurbin ed è morto. Lo ha reso noto il ministero della Difesa. Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie a Durazzo e Thumana, nella zona vicina all'epicentro del terremoto magnitudo 6,4 che ha colpito l'Albania. Le immagini di Syri tv mostrano soccorritori che scavano a mani nude tra le macerie.

"Il violento terremoto" in Albania "ha causato gravi conseguenze e sfortunatamente ci sono delle vittime". Lo ha scritto sui social il premier albanese Edi Rama, aggiungendo che "tutte le strutture statali sono al lavoro fin dai primi momenti successivi al sisma". "Si lavora intensamente per salvare ogni vita possibile in alcuni punti critici a Durazzo e Thumana", prosegue il premier, che invita la popolazione a "mantenere la calma e a sostenere a vicenda". Rama ha annunciato alla stampa che si recherà immediatamente a Durazzo, la più colpita dal terremoto.

Per il terremoto in Albania "abbiamo attivato l'unita' di crisi della Farnesina, stiamo monitorando tutto, al momento non risultano italiani coinvolti", ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo ad Agorà su Rai Tre.

Terremoto avvertito in Puglia e Basilicata

È stato avvertito anche in Puglia il terremoto magnitudo 6,4 che ha colpito l'Albania. Lo ha segnalato via Twitter il governatore della Regione, Michele Emiliano, escludendo danni in Puglia. "La scossa di terremoto delle ore 3:54 e' stata avvertita anche in provincia di Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto", ha twittato Emiliano.

Oltre 300 segnalazioni sono giunte solo alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, la maggior parte delle quali dallo stesso capoluogo. Al momento non sono stati rilevati danni. Forte è stata, invece, l'apprensione dopo che, nelle case, hanno cominciato ad oscillare i lampadari e a vibrare vetri e mobili. Intorno alla 7 del mattino, sempre nel Salento, è stata avvertita una scossa più lieve.

Paura anche in Basilicata. Alle 3.47 Matera, capitale europea della cultura, si è svegliata di soprassalto. La scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che coinvolto la parte settentrionale dell'Albania si è fatta sentire anche nella città dei Sassi. Le case hanno ondulato per 30 interminabili secondi e il pensiero è corso al terremoto del 1980 e al 39esimo anniversario del 23 novembre scorso quando il sisma in Irpinia travolse anche la Basilicata.

"I letti sobbalzavano e le finestre si sono spalancate", le prime testimonianze corse in piena notte sui social. Tanti sono scesi in strada in preda al panico anche perché 30 minuti dopo ce n'e' stata un'altra di uguale intesità. Paura nei piani alti della periferia della città e nella zona di via Levi, via Castello e via Annunziatella.

