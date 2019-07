"Continuerò in salute fino al 2021", dice Angela Merkel

MICHAEL KAPPELER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE Angela Merkel

Angela Merkel ha confermato che intende lasciare la politica nel 2021, alla fine del suo mandato da cancelliera, aggiungendo di essere in grado di poter assolvere pienamente ai propri compiti anche dal punto di vista della salute. "Anche dal punto di vista personale ho un grande interesse nello stare in buona salute", ha spiegato Merkel nella tradizionale conferenza stampa d'estate a Berlino, rispondendo ad una domanda sulle crisi di tremori che l'hanno colta diverse volte nelle scorse settimane durante alcune cerimonie ufficiali.

"Ho comprensione per le vostre domande", ha detto la cancelliera, ribadendo tuttavia di "stare bene". Per quello che avverà dal 2021 in poi, Merkel ha detto di "sperare che dopo la vita continui e che continuerà in buona salute".

