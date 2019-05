Allo zoo Lincoln Park di Chicago è nato Kapuki, un rinoceronte nero

Il Lincoln Park Zoo di Chicago festeggia la nascita di un rinoceronte nero, una specie a rischio estinzione. "Dopo 15 mesi di gravidanza e un travaglio relativamente veloce, siamo entusiasti di annunciare che Kapuki ha partorito", ha annunciato lo zoo nel primo di una serie di tweet con foto allegate per aggiornare sullo stato di salute di mamma a piccolo. Lo zoo ha tenuto a far sapere che vengono monitorati a distanza ma che ci sono veterinari sempre pronti nel caso di necessità.

The calf continues to surpass milestones! Animal care continues to monitor from afar as Kapuki cares for the calf. Since last night, the calf has been observed nursing several times. The first 48 hours of a calf’s life are critical and we remain cautiously optimistic. #rhinowatch pic.twitter.com/3X7JxxEoxm