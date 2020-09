Usa 2020: attore The Rock dà a sorpresa endorsement a Biden

AGI - L’ex star del wrestling e attore di Hollywood, Dwayne 'The Rock' Johnson, ha annunciato a sorpresa l’endorsement al candidato democratico Joe Biden. “Come elettore indipendente da anni - ha spiegato - e con un’ideologia di centro, sento che il presidente Biden e la senatrice Harris rappresentano la migliore scelta per il nostro Paese”. E’ la prima volta che l’attore nato in California rende pubblica la sua scelta politica.

La decisione ha già scatenato reazioni contrastanti sui social. The Rock, 48 anni, è considerato un’icona per molti repubblicani conservatori, soprattutto tra i suoi vecchi fans dai tempi in cui Johnson, uno dei wrestler più grandi di sempre, saliva sul ring per dare vita a spettacolari combattimenti. Protagonista in film come “Fast & Furious”, “Rampage - Furia animale”, “Baywatch" e “Una famiglia al tappeto”, Johnson è stato spesso considerato il volto cinematografico dell’America conservatrice.