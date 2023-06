L’Arma a San Paolo, la città più italiana fuori dall’Italia

AGI - Dalla sicurezza delle sedi diplomatiche italiane - recenti gli attacchi dinamitardi anarchici - all'aiuto ai connazionali in difficoltà, l'Arma dei Carabinieri è impegnata su vari fronti anche in sedi 'pacifiche' come quelle in Spagna. Paolo Borrometi intervista l'ambasciatore Giuseppe Maria Buccino Grimaldi e due militari impegnati nella a Madrid e alle Baleari.