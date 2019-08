Pedofilia, respinto il ricorso in appello del cardinale Pell

WILLIAM WEST / AFP George Pell

Il cardinale australiano George Pell resta in carcere. È stato respinto il suo ricorso in appello contro la sentenza di condanna unanime dello scorso dicembre per abusi sessuali su minori. "Continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione", ha dichiarato il giudice capo della Corte Suprema dello stato australiano di Victoria, Anne Ferguson, annunciando che ha perso il ricorso con una sentenza a maggioranza di 2 a 1.

L'ex tesoriere del Vaticano, 78 anni, dallo scorso marzo sta scontando la condanna a 6 anni per aver abusato sessualmente di due ragazzini di 13 anni negli anni '90, quando erano coristi della cattedrale St. Patrick, a Melbourne. Pell è il più alto prelato della Chiesa cattolica mai condannato per abusi sessuali su minori e il verdetto, dopo oltre due mesi di deliberazione da parte dei giudici, è stato pronunciato in un tribunale affollato da vittime di abusi, attivisti, avvocati e giornalista.

Gli avvocati di Pell avevano basato il ricorso sul fatto che la condanna era arrivata sulla base della testimonianza a porte chiuse di una sola delle due vittime, l'unico sopravvissuto. Lunedì il padre della seconda vittime di Pell, morto di overdose nel 2014, aveva auspicato il prevalere della giustizia. L'uomo ora potrà presentare un ulteriore ultimo ricorso presso l'Alta Corte australiana, il massimo organo giudiziario del Paese.

Pell era stato nominato vescovo ausiliario dell'arcidiocesi di Melbourne nel 1987, diventando arcivescovo metropolitano della città nel 1996. Era stato nominato cardinale il 21 ottobre del 2003 da Giovanni Paolo II e nell'aprile del 2014 era stato scelto da Papa Francesco come prefetto della neocostituita Segreteria per l'economia vaticana. Dopo due anni di indagini, nel giugno del 2017, il porporato è stato incriminato in Australia "per reati storici di violenza sessuale". Nel febbraio del 2019 il Vaticano ha comunicato di aver proibito a Pell "l'esercizio pubblico del ministero" e "il contatto in qualsiasi modo e forma con minorenni".

