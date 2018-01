Lo sconto speciale sulla Nutella è finito in guerriglia, in Francia. Video 

I giornali di mezzo mondo hanno titolato queste scene i "Nutella Riot". Uno sconto speciale sulla crema al cioccolato più famosa al mondo ha portato a scene violente in una catena di supermercati francesi. I clienti si sono impegnati con tutte le loro forze per aggiudicarsi quello che hanno ritentuo un affare imperdibile: uno sconto del 70% che ha portato il prezzo da 4,50 euro a 1,40.

Delirio tra gli scaffali, scene che hanno costretto la polizia ad intervenire quando le persone hanno iniziato a spintonarsi, a volte fare a botte per garantirsi un barattolo della preziosa crema.

#‼ #France: Apparently #Nutella is 100% Halal, lots of hijabs were running at "Intermarché" supermarket for some glasses of chocolate cream. pic.twitter.com/K8T4484mqq