Al via a Manila il vertice Asean, attesi Trump e Xi

AGI - Commercio, sicurezza e crisi energetica sono al centro del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che si apre oggi a Manila. Ai leader degli undici Paesi membri si uniranno quelli delle grandi potenze mondiali, tra cui il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping.
Trump è atteso martedì, nella giornata conclusiva del summit. La visita dovrebbe comprendere un incontro con gli altri membri del Quad, il gruppo che riunisce Stati Uniti, India, Giappone e Australia per contrastare l'influenza cinese nella regione. La riunione precederebbe di un giorno il vertice trilaterale tra Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, previsto a Shenzhen, in Cina. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, recentemente rieletto, parteciperà oggi a una sessione plenaria dell'Asean, mentre il premier australiano Anthony Albanese firmerà un nuovo accordo di difesa con le Filippine.
ASEAN Leaders gather today in Manila, the Philippines, for the 49th ASEAN Summit and Related Summits. Their discussions focus on advancing ASEAN Community-building, addressing regional and international developments, and strengthening cooperation towards a resilient, innovative, dynamic, and people-centred ASEAN. A series of related activities will also take place today, including the presentation of the signed Digital Economy Framework Agreement, the ceremonial unveiling of the updated ASEAN Emblem and Flag, and the ASEAN Prize Presentation Ceremony. ASEAN Leaders will also engage with representatives of parliaments, youth, and the business community to exchange perspectives on ASEAN’s priorities and future direction. Stay tuned for Summit updates: https://t.co/0KdI8WnpkW https://t.co/vx2sGd3af6 #49thASEANSummit— ASEAN (@ASEAN) November 15, 2026
Le proteste contro Trump e il progetto Pax Silica
Quasi 20 mila poliziotti sono stati dispiegati a Manila. Diverse organizzazioni progressiste prevedono di mobilitare migliaia di persone martedì per una marcia contro Trump fino alla sede del vertice. Nel mirino dei manifestanti c'è soprattutto Pax Silica, il programma americano concepito per contrastare il predominio cinese nelle forniture di semiconduttori e terre rare. Il suo principale progetto nelle Filippine, un sito produttivo di 1.620 ettari a nord della capitale, rischia di costringere alcune famiglie indigene a lasciare le proprie terre.
Gli incontri preparatori sono cominciati sabato, quando il premier canadese Mark Carney ha annunciato la conclusione dei negoziati per un ampio accordo di libero scambio con le Filippine. I leader dell'Asean cercano inoltre un'intesa per contenere l'inquinamento atmosferico proveniente dall'Indonesia e definire strategie di condivisione delle risorse energetiche per far fronte alle conseguenze della guerra in Iran.
Nodi irrisolti e tensioni all'Asean
Restano irrisolte due questioni che da anni pesano sui rapporti regionali: le relazioni con la Birmania e il codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. Entrambi i dossier sembrano destinati a passare a Singapore, che assumerà la presidenza di turno dell'organizzazione nel 2027.
La Birmania è esclusa dagli incontri di alto livello dell'Asean dal golpe militare del 2021, che ha rovesciato il governo eletto di Aung San Suu Kyi e innescato una guerra civile tuttora in corso. La Thailandia ha proposto la scorsa settimana di riammettere il ministro degli Esteri birmano alle riunioni, ma la responsabile della diplomazia filippina, Theresa Lazaro, ha riferito sabato che non ci sono stati “progressi” sulla posizione da adottare nei confronti del Paese, accusato di genocidio contro la minoranza musulmana rohingya.
Si sono ridotte anche le speranze di concludere entro l'anno un accordo tra l'Asean e la Cina sul codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. Un diplomatico della regione coinvolto nei preparativi ha dichiarato all'Afp di non aspettarsi un'intesa a Manila. Secondo Lazaro, i negoziati sono completati “all'80%”. Pechino rivendica gran parte del Mar Cinese Meridionale, nonostante una sentenza arbitrale internazionale contraria alle sue pretese. Negli ultimi anni si sono verificati ripetuti incidenti tra le guardie costiere cinesi e filippine.
Il mese scorso la Cina ha inviato soltanto un addetto d'ambasciata a una riunione dei ministri della Difesa dell'Asean, manifestando irritazione per le dichiarazioni di alcuni esponenti filippini. Oggi, a meno di cinque chilometri dalla sede del vertice, si terrà un seminario dedicato alle rivendicazioni territoriali di Pechino. Tra gli interventi più attesi c'è quello del ministro della Difesa filippino Gilberto Teodoro, sanzionato quest'anno dalla Cina per quelle che ha definito “dichiarazioni irresponsabili”.