Netanyahu: 'Governo di coalizione'. Eisenkot: continua a dividere

AGI - Il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, ha lanciato un nuovo appello al premier incaricato, Gadi Eisenkot, perché accetti di costituire un governo di coalizione con lui invece di cercare l'appoggio dei partiti arabi. Ma l'appello è caduto nel vuoto: "Lui ha perso le elezioni ma continua a dividere e incitare come se non ci fosse un domani", la replica di Eisenkot.
Le parole di Netanyahu
"Un governo di unità nazionale che elimini definitivamente la minaccia iraniana amplierà notevolmente anche il cerchio della pace", ha detto Netanyahu in un messaggio video nel quale ha sottolineato la necessità di "eliminare una volta per tutte" il pericolo rappresentato dal programma nucleare che, a sua detta, Teheran starebbe rilanciando. "Gadi, mi rivolgo a te. Invece di cercare di formare un governo instabile e pericoloso, facciamo ciò che è necessario", ha concluso il capo del Likud, "rientriamo nella stanza senza precondizioni, mettiamo da parte ogni disputa e ogni boicottaggio".
La risposta del premier incaricato
"Netanyahu sa di aver perso le elezioni. Sa che c'è una maggioranza assoluta contro di lui tra i cittadini israeliani e nella Knesset, e sa che verrà formato un nuovo e migliore governo", ha affermato Eisenkot, "anche in questo preciso momento, sto lavorando per istituire un governo di emergenza nazionale il più rapidamente possibile".
Netanyahu: "L'Iran ricostruisce il programma nucleare"
Nel video messaggio, Netanyahu è tornato a battere il solito tasto per spiegare che l'Iran "sta cercando nuovamente di ricostruire il suo programma nucleare" e Israele "deve rimuovere questa minaccia esistenziale una volta per tutte.
"Il regime iraniano, che mira alla distruzione di Israele, sta nuovamente agendo per rilanciare il suo programma nucleare - ha affermato Netanyahu -, questo regime sanguinario, che non ha esitato a uccidere migliaia di suoi concittadini, non esiterà a usare armi nucleari contro di noi. Dobbiamo fare tutto il possibile, assolutamente tutto, per continuare a impedirglielo, proprio come abbiamo fatto con le operazioni Leone Nascente e Leone Ruggente. Dobbiamo eliminare una volta per tutte questa minaccia esistenziale che incombe su di noi".