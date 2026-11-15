'Putin petulante e Netanyahu come Trump', le verità di Joe Biden

AGI - Non si pente di aver ritirato le truppe americane dall'Afghanistan né di essersi candidato per un secondo mandato. Descrive Vladimir Putin come un adolescente petulante, paragona Benjamin Netanyahu a Donald Trump e racconta le pressioni ricevute dai vertici del Partito democratico per ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Nel suo nuovo libro di memorie, Promise Me, America, in uscita martedì, Joe Biden ripercorre i quattro anni della sua presidenza e torna sulle decisioni più controverse della sua carriera politica.
Il volume, di cui il Wall Street Journal ha anticipato alcuni passaggi, arriva all'indomani delle elezioni di metà mandato, che hanno segnato un successo per i democratici. Per l'ex presidente americano è anche l'occasione per regolare alcuni conti all'interno del partito, soprattutto con chi si adoperò per estrometterlo dalla competizione elettorale del 2024.
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I “due Donald Trump”
Biden apre il libro con un duro giudizio sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. “Il presidente americano non stava guidando l'America, stava guidando un'insurrezione. È stato uno dei peggiori casi di inadempienza al proprio dovere da parte di un presidente nella nostra storia”. Eppure, al suo arrivo nello Studio Ovale dopo l'insediamento, Biden racconta di aver trovato una lettera generosa del predecessore, nonostante i mesi di attacchi durante la campagna elettorale. “Era quasi come se esistessero due Donald Trump”, scrive.
L'ex presidente ricorda anche il “piacevole” incontro avuto con Trump dopo le elezioni del 2024. “Sai, Joe, se non fosse per la politica, credo che saremmo buoni amici”, gli avrebbe detto il repubblicano, lasciandolo sbalordito. “Se non fosse per la politica, passeremmo tutto il nostro tempo a giocare a golf insieme”.
Il ritiro dall'Afghanistan, Biden: “Lo rifarei”
Biden rivendica la decisione di ritirare le forze statunitensi dall'Afghanistan nel 2021. “Prenderei di nuovo la stessa decisione. Porre fine alla guerra in Afghanistan è stata la scelta giusta”, scrive. L'ex presidente ricorda le resistenze incontrate all'interno della sua amministrazione, in particolare da parte del segretario alla Difesa Lloyd Austin e del capo dello Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley. Biden sostiene di aver ricevuto rassicurazioni sulla capacità del governo afghano di reggersi autonomamente e sulla possibilità che Kabul resistesse per almeno sei mesi dopo la partenza delle truppe americane.
“L'arco temporale di sei mesi che mi era stato promesso è svanito nel giro di pochi giorni. Ciò ha avuto un impatto profondo sull'ordinato svolgimento del ritiro”
I giudizi su Putin, Zelensky e la regina Elisabetta
Nel libro Biden racconta alcuni incontri con i leader mondiali. Ricorda la sua “intesa naturale” con la regina Elisabetta II, la cui “forza incrollabile, unita a un guizzo di umorismo nello sguardo”, gli ricordava la madre. Ben diverso il giudizio su Vladimir Putin. Il presidente russo, dal “tono petulante”, secondo Biden “amava stare sprofondato sulla sedia durante le riunioni, fingendo indifferenza, come un adolescente”.
Non mancano le critiche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se il suo passato di attore si è rivelato “un'ottima palestra” per un leader in tempo di guerra, nelle conversazioni private poteva mostrarsi “lunatico e ostinato” e meno riconoscente di quanto Biden si sarebbe aspettato. L'ex presidente rivela inoltre che alcuni membri del team di Trump gli avevano chiesto di firmare una lettera che consentisse loro di negoziare direttamente con Putin prima dell'insediamento della nuova amministrazione. Biden si rifiutò, temendo che i colloqui si trasformassero in “una sorta di resa, a spese dell'Ucraina”.
La sfiducia nei confronti di Netanyahu
In un capitolo dedicato agli attacchi del 7 ottobre 2023, Biden accusa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver anteposto la propria sopravvivenza politica agli interessi a lungo termine di Israele. “Non c'era molta fiducia. Ero anche preoccupato per le tendenze di Bibi, simili a quelle di Trump: era capace di manipolare la verità a suo piacimento e non si faceva alcuno scrupolo a piegare le istituzioni democratiche ai propri interessi personali”.
Biden afferma che non si pentirà mai di aver sostenuto Israele dopo il 7 ottobre, quello che definisce il peggior attacco contro il popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto. Riconosce però il costo umano della guerra a Gaza. “Troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi”, scrive, aggiungendo che il dolore inflitto a persone che non avevano alcun legame con Hamas è un peso che continua a portare con sé.
La ricandidatura nel 2024 e il problema dell'età
Biden difende anche la scelta di candidarsi per un secondo mandato. Racconta che nella primavera del 2023, quando convocò i suoi principali consiglieri per discutere della ricandidatura, nessuno sollevò obiezioni. “Erano tutti d'accordo”.
“C'è chi dice che mi illudessi di poter svolgere l'incarico alla mia età. La mia risposta è: io stavo svolgendo quell'incarico”
L'ex presidente riconosce alcune difficoltà legate all'invecchiamento, dalla voce più debole alla maggiore tendenza a confondere nomi e luoghi, fino all'andatura incerta. Ritiene però che l'esperienza maturata in oltre cinquant'anni di politica compensasse queste debolezze. Biden continua inoltre a sostenere che tra i democratici non ci fosse un candidato più forte di lui o con maggiori possibilità di vincere nel 2024.
Il rapporto sulla memoria e il dolore per la morte del figlio
Tra gli episodi più dolorosi della presidenza Biden ricorda la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulla gestione dei documenti classificati. Nel febbraio del 2024 Hur aveva descritto l'allora presidente come “un anziano benintenzionato con una cattiva memoria”. A far infuriare Biden era stato soprattutto il passaggio in cui si sosteneva che non ricordasse quando fosse morto il figlio Beau.
“Il dolore è forte oggi tanto quanto lo era il 30 maggio 2015. Dunque, se Robert Hur vuole sapere quando è morto mio figlio, ecco la mia risposta: oggi. Ogni giorno mi sveglio con la sensazione di averlo perso appena un minuto fa”.
Il disastroso dibattito con Trump
Biden ripercorre anche le circostanze del dibattito televisivo del 27 giugno 2024, che segnò di fatto la fine della sua campagna elettorale. Racconta di essere reduce da numerosi viaggi, di sentirsi male e di aver effettuato un test per il Covid, risultato negativo. A preoccuparlo era anche la recente condanna del figlio Hunter per tre reati. “Fin dall'inizio, c'era qualcosa che non andava”, ricorda Biden. In uno dei momenti più critici del confronto perse il filo del discorso, arrivando a dichiarare di aver “sconfitto Medicare”, il programma sanitario federale. Intendeva dire di aver sconfitto le grandi aziende farmaceutiche. L'ex presidente racconta di essersi reso conto della pessima prestazione, ma di essere convinto che avrebbe avuto una seconda possibilità. “Mi sbagliavo”.
Le pressioni di Pelosi e Schumer per il ritiro
Particolarmente duri sono i passaggi dedicati ai vertici del Partito democratico. Secondo Biden, l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi si era attivata dietro le quinte per convincere esponenti del partito e delegati ad abbandonare il presidente. Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato, si recò invece nella sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware, per chiedergli di ritirarsi. “Ho detto a Schumer che ci voleva una bella faccia tosta (forse all'epoca ho usato un'espressione diversa) per venire a casa mia a dirmi di uscire di scena. Per me la lealtà è importante”.
Con Pelosi, racconta Biden, i rapporti sono successivamente migliorati. I due si sono ritrovati a pranzo in un ristorante italiano, senza affrontare direttamente la questione del ritiro dalla corsa presidenziale. “Ne avevamo passate troppe insieme per lasciare che una frattura rimanesse insanata. Così abbiamo parlato della vita, della famiglia e della politica, ritrovando i vecchi ritmi della nostra amicizia. E sono contento che sia successo”.