Kate esclude Harry e Meghan dal concerto di Natale a Westminster

AGI - Kate Middleton si prepara ad affrontare il suo viaggio all'estero più importante da quando, nel 2024, ha ridotto gli impegni ufficiali per sottoporsi alle cure contro il cancro. La principessa del Galles raggiungerà il marito, il principe William, in India, in occasione della cerimonia annuale di consegna dell'Earthshot Prize, il premio internazionale dedicato alle soluzioni per la crisi ambientale.
Intanto, a far discutere la stampa britannica sono i rapporti con Harry e Meghan. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, i duchi del Sussex non sarebbero stati invitati al tradizionale concerto di Natale organizzato da Kate, in programma l'11 dicembre nell'abbazia di Westminster.
Il viaggio di Kate e William in India
Il principe e la principessa del Galles parteciperanno a una serie di eventi a Mumbai nel corso di una visita di tre giorni, che comprende la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize, prevista per martedì. William, che come il padre, re Carlo III, ha fatto della tutela dell'ambiente una delle sue principali cause, ha istituito il premio nel 2020. Ognuno dei cinque vincitori riceve un milione di sterline per sviluppare i propri progetti.
Alla cerimonia, che secondo gli organizzatori sarà la più grande mai realizzata finora, parteciperanno numerose celebrità, tra cui la leggenda del cricket indiano Sachin Tendulkar, gli attori Alia Bhatt e Rami Malek e il gruppo pop britannico Take That, che si esibirà in India per la prima volta. Nel corso della visita la coppia reale parteciperà anche a eventi dedicati al cricket, alla moda e al cinema indiani.
Il ritorno agli impegni internazionali dopo il cancro
Per Kate il viaggio rappresenta un passaggio importante nella graduale ripresa degli impegni pubblici dopo la chemioterapia preventiva a cui si è sottoposta nel 2024 per una forma di cancro non specificata. Sebbene la malattia sia in remissione, la principessa ha più volte spiegato che le conseguenze delle cure continuano a influenzare la sua vita. Da quando si è ammalata, Kate non ha più accompagnato William nei suoi viaggi ufficiali all'estero.
“In ospedale mi hanno spiegato che il mio percorso di guarigione non sarebbe stato lineare. Ci saranno giorni buoni e giorni difficili, ci vorrà tempo”
Harry e Meghan esclusi dal concerto di Natale
Secondo il Mail on Sunday, Harry e Meghan non figurano nella lista degli oltre 1.600 invitati a Together at Christmas, il concerto di canti natalizi promosso ogni anno dal 2021 dalla principessa del Galles. La coppia è tornata in Gran Bretagna lo scorso agosto, dopo aver trascorso sei anni in California.
La cerimonia è diventata uno degli appuntamenti più rappresentativi delle iniziative pubbliche di Catherine. Lo scorso anno vi avevano partecipato William e i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis, oltre a diversi membri della famiglia reale, tra cui Sophie, duchessa di Edimburgo, Zara e Mike Tindall e il principe Michael di Kent. Erano presenti anche i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, il fratello James con la moglie Alizée e diverse celebrità, tra cui Kate Winslet e Katie Melua. Le principesse Beatrice ed Eugenie avevano invece declinato l'invito.
Secondo indiscrezioni della stampa britannica, Harry e Meghan starebbero organizzando l'arrivo in Gran Bretagna di Doria Ragland, madre della duchessa del Sussex, per trascorrere insieme il Natale.