Cop31, i paesi restano divisi all'obiettivo di 1,5 gradi

AGI - Per un decennio è stato il principale riferimento dell'azione climatica internazionale. Ora l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi divide i Paesi riuniti alla Cop31 di Antalya, in Turchia. È la prima conferenza sul clima da quando, a settembre, le Nazioni Unite hanno definito imminente e inevitabile il superamento della soglia più ambiziosa dell'Accordo di Parigi. Il pianeta si è già riscaldato di circa 1,4 gradi rispetto all'epoca preindustriale.
A metà dei negoziati, diversi governi insistono affinché il limite di 1,5 gradi resti il traguardo da perseguire, soprattutto quelli più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per il presidente di Palau, Surangel Whipps Jr, la soglia non è “un obiettivo astratto”. Il riscaldamento globale rappresenta “una minaccia esistenziale per il nostro cibo, le nostre economie e la nostra sovranità”, ha dichiarato ai leader riuniti ad Antalya.
Secondo una sintesi delle posizioni negoziali diffusa dall'Australia, che presiede i colloqui, alcuni governi chiedono che l'accordo finale ribadisca che 1,5 gradi resta “l'obiettivo giusto”. Propongono inoltre di riconoscere la possibilità di ridurre le temperature globali dopo il superamento della soglia e la necessità di tornare al di sotto del limite “il prima possibile”.
In privato, alcuni negoziatori esprimono scetticismo sulla fattibilità di questa prospettiva, ma sono riluttanti ad abbandonare un obiettivo considerato essenziale per accelerare la riduzione delle emissioni.
For 10 years as @UN Secretary-General, I have tried to speak the truth about climate change. Sometimes that truth has been uncomfortable. Sometimes it has been unwelcome. But my responsibility has never been to make the facts more convenient. It has been to tell the truth rooted in the science & to be especially clear when the truth is hard. I will not stop telling the truth. And I will not stop fighting for it. #COP31— António Guterres (@antonioguterres) November 14, 2026
Le resistenze di Arabia Saudita e India alla Cop31
Altri Paesi vedono invece nella Cop31 l'occasione per accantonare il traguardo. Secondo diversi osservatori dei negoziati a porte chiuse sentiti dall'Afp, tra questi figurano il Gruppo arabo e quello dei Paesi in via di sviluppo con posizioni affini, due blocchi che comprendono, tra gli altri, Arabia Saudita e India.
Jasper Inventor, capo della delegazione di Greenpeace ad Antalya, ha spiegato che alcuni Paesi in via di sviluppo temono che un riferimento più esplicito agli 1,5 gradi si traduca in maggiori pressioni per ridurre le emissioni, senza un corrispondente aumento degli aiuti finanziari. Un alto delegato occidentale ha invece avvertito del rischio di un arretramento nell'azione climatica.
I rischi del superamento della soglia
A settembre il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) ha pubblicato uno studio sugli scenari di superamento temporaneo della soglia, esaminando le possibilità di riportare il riscaldamento globale a 1,5 gradi entro il 2100. Il segretario generale uscente dell'Onu, Antonio Guterres, ha insistito affinché il superamento sia “il più contenuto possibile e per il minor tempo possibile”.
L'Accordo di Parigi impegna quasi 200 Paesi a mantenere l'aumento delle temperature globali “ben al di sotto” dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, proseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5. Oltre questa soglia, avvertono gli scienziati, aumentano sensibilmente i rischi di alluvioni, ondate di calore più intense e cambiamenti irreversibili, come la perdita permanente delle barriere coralline.
La possibilità di riportare il riscaldamento globale entro il limite stabilito dall'Accordo di Parigi resta incerta, ha spiegato all'Afp Pierre Friedlingstein, climatologo dell'Università di Exeter e autore principale del Global Carbon Budget. Servirebbero una rapida riduzione delle emissioni e la rimozione di grandi quantità di carbonio dall'atmosfera attraverso il ripristino degli ecosistemi e l'impiego di nuove tecnologie su vasta scala per decenni. “Non è qualcosa che definirei utopico, ma è certamente estremamente ambizioso”, ha concluso il climatologo.