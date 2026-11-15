Johnson: 'Putin non volle vedermi e Lavrov mi riempì di vodka'

AGI - Un camino acceso e una quantità enorme di vodka per un tentativo di riavvicinamento diplomatico finito male. L'ex premier britannico Boris Johnson ha raccontato un singolare retroscena della sua visita a Mosca nel dicembre del 2017, quando ricopriva l'incarico di ministro degli Esteri nel governo di Theresa May.
Intervistato dall'ex presidente colombiano Iván Duque nel podcast Tres Respuestas, Johnson ha ricordato di essersi recato nella capitale russa con l'intenzione di rilanciare le relazioni tra Londra e Mosca. Secondo il suo racconto, Vladimir Putin si rifiutò di riceverlo e i colloqui si svolsero con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.
Boris Johnson: "I tried to have a reset with Russia, it was a disaster. I went out to see Putin [as UK Foreign Secretary in 2017], he refused to see me, so I saw Lavrov. Ghastly man, absolutely hopeless. He made me drink a huge amount of vodka in front of a very hot fire. It was literally like a sort of Victorian public school punishment. It was terrible. And we got nowhere. And then, you know, Russians continued to do really barbaric things, like poisoning people on the streets of Britain. So look, that was a bitter disappointment to me, trying to make friends with Russia and failing. And so there's no compromise with Putin, people need to understand that." As Johnson pointed out, there is no compromise possible with Putin's Russia. Diplomacy is great, but it always takes two sides. You can't reach any sort of agreement with people who simply don't want one. Not then, and not now.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 14, 2026
Il racconto dell'incontro con Lavrov
Johnson ha descritto in termini durissimi il capo della diplomazia russa, sostenendo che durante l'incontro lo costrinse a bere una quantità enorme di vodka davanti a un camino rovente. L'ex premier ha paragonato l'esperienza a una punizione in un collegio inglese dell'epoca vittoriana.
Il tentativo di migliorare le relazioni con Mosca, secondo Johnson, si rivelò un completo fallimento. La visita del 22 dicembre 2017 era la prima di un ministro degli Esteri britannico in Russia dal maggio del 2012. Tra i temi affrontati durante i colloqui figuravano il programma nucleare iraniano e la sicurezza dei Mondiali di calcio del 2018, ospitati dalla Russia.
All'epoca, durante la conferenza stampa congiunta con Lavrov, Johnson si era definito un convinto russofilo e aveva espresso il desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi. A distanza di quasi nove anni, il suo giudizio è radicalmente cambiato.
La replica di Mosca: “Chiedeva altra vodka”
Alle dichiarazioni dell'ex premier britannico ha replicato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha fornito una versione molto diversa dell'episodio. Secondo la diplomatica russa, Johnson avrebbe potuto scegliere di bere il vino che gli era stato servito, ma avrebbe preferito la vodka. Zakharova, che sostiene di ricordare bene quel pranzo, ha affermato che il ministro britannico chiedeva continuamente che gliene venisse versata altra.