Johnson: 'Putin non volle vedermi e Lavrov mi riempì di vodka'
Boris Johnson: "Putin non volle vedermi e Lavrov mi riempì di vodka davanti a un camino"
Home>Estero

Boris Johnson: "Putin non volle vedermi e Lavrov mi riempì di vodka davanti a un camino"

L'ex premier britannico ha raccontato in un podcast un episodio risalente alla sua visita a Mosca del dicembre 2017, quando era ministro degli Esteri. Zakharova respinge la ricostruzione: beveva di sua spontanea volontà.
HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP - Boris Johnson
johnson vodka
di lettura

AGI - Un camino acceso e una quantità enorme di vodka per un tentativo di riavvicinamento diplomatico finito male. L'ex premier britannico Boris Johnson ha raccontato un singolare retroscena della sua visita a Mosca nel dicembre del 2017, quando ricopriva l'incarico di ministro degli Esteri nel governo di Theresa May.

ADV

Intervistato dall'ex presidente colombiano Iván Duque nel podcast Tres Respuestas, Johnson ha ricordato di essersi recato nella capitale russa con l'intenzione di rilanciare le relazioni tra Londra e Mosca. Secondo il suo racconto, Vladimir Putin si rifiutò di riceverlo e i colloqui si svolsero con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.

ADV

Il racconto dell'incontro con Lavrov

Johnson ha descritto in termini durissimi il capo della diplomazia russa, sostenendo che durante l'incontro lo costrinse a bere una quantità enorme di vodka davanti a un camino rovente. L'ex premier ha paragonato l'esperienza a una punizione in un collegio inglese dell'epoca vittoriana.

Il tentativo di migliorare le relazioni con Mosca, secondo Johnson, si rivelò un completo fallimento. La visita del 22 dicembre 2017 era la prima di un ministro degli Esteri britannico in Russia dal maggio del 2012. Tra i temi affrontati durante i colloqui figuravano il programma nucleare iraniano e la sicurezza dei Mondiali di calcio del 2018, ospitati dalla Russia.

All'epoca, durante la conferenza stampa congiunta con Lavrov, Johnson si era definito un convinto russofilo e aveva espresso il desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi. A distanza di quasi nove anni, il suo giudizio è radicalmente cambiato.

La replica di Mosca: “Chiedeva altra vodka”

Alle dichiarazioni dell'ex premier britannico ha replicato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha fornito una versione molto diversa dell'episodio. Secondo la diplomatica russa, Johnson avrebbe potuto scegliere di bere il vino che gli era stato servito, ma avrebbe preferito la vodka. Zakharova, che sostiene di ricordare bene quel pranzo, ha affermato che il ministro britannico chiedeva continuamente che gliene venisse versata altra.

ADV