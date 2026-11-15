Bloccato il progetto di Trump per un campo da golf a Washington
Una giudice blocca il progetto di Trump per un campo da golf a Washington
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Una giudice blocca il progetto di Trump per un campo da golf a Washington

Il presidente americano vuole ristrutturare lo storico East Potomac Golf Links per ospitare tornei internazionali. Ambientalisti e golfisti contestano il progetto, mentre una giudice federale ha disposto che il parco resti accessibile al pubblico
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Brendan SMIALOWSKI / AFP - Trump su un campo da golf
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AGI - Un giudice federale ha bloccato il progetto dell'amministrazione Trump di chiudere al pubblico l'East Potomac Park, a Washington, dove il presidente americano intende ristrutturare uno storico campo da golf. Al termine di un'udienza, la giudice Ana Reyes ha stabilito che il parco “deve rimanere aperto e accessibile al pubblico” per almeno altre due settimane.

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La decisione arriva all'indomani dell'annuncio della chiusura dell'area, compreso il campo da golf, e rappresenta un nuovo ostacolo al progetto con cui Trump intende trasformare l'East Potomac Golf Links, situato su un'isola artificiale a sud del National Mall, in una struttura in grado di ospitare i più importanti tornei internazionali.

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La reazione di Trump

Il presidente americano ha duramente criticato la decisione su Truth Social, definendo l'area un'“isola di spazzatura”. “La giudice Ana Reyes non vuole che sistemiamo il campo da golf in modo rapido ed economico”, ha sostenuto Trump. Il capo della Casa Bianca ha assicurato che la struttura potrà ospitare gli U.S. Open, il Pga Championship, la Ryder Cup e la Presidents Cup, promettendo ai residenti di Washington uno sconto del 50% “su ogni singola tariffa”.

La battaglia legale per il parco storico

La causa è stata intentata dalla D.C. Preservation League, un'organizzazione impegnata nella tutela del patrimonio storico della capitale americana, e da due golfisti. Secondo i ricorrenti, il governo non avrebbe valutato adeguatamente le conseguenze ambientali del progetto e il suo impatto sul patrimonio storico.

“Il governo propone di chiudere a tempo indeterminato un parco storico, frequentato quotidianamente da cittadini di Washington di ogni estrazione sociale. La chiusura arrecherebbe un danno irreparabile ai ricorrenti, che lo utilizzano regolarmente per attività ricreative”, ha affermato Reyes.

Il progetto di ristrutturazione, annunciato da Trump nel marzo del 2025, era già finito in tribunale nel gennaio del 2026, dopo l'avvio delle operazioni di abbattimento degli alberi. La giudice aveva inizialmente sospeso i lavori fino al 26 ottobre, vietando all'amministrazione di apportare “qualsiasi modifica irreversibile”. Successivamente aveva esteso il divieto di abbattimento degli alberi per l'intera durata del procedimento giudiziario. Nella nuova ordinanza, Reyes ha criticato la decisione dell'amministrazione di interdire l'accesso al parco: “Il Dipartimento degli Interni è passato dal rimuovere gli alberi al rimuovere le persone”.

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