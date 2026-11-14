Van Gogh da 180 milioni, gli eredi ebrei contro Sotheby’s

AGI - Il Van Gogh che mercoledì sera potrebbe diventare il più caro mai venduto all’asta rischia di non arrivare davanti ai collezionisti. Gli eredi di Samuel Fischer, l’editore ebreo che lo acquistò nel 1909, hanno chiesto a Sotheby’s di ritirare “Châtaigniers en fleurs” (Castagni in fiore) dalla vendita del 18 novembre a New York. Sostengono che la tela fu ceduta nel 1936 sotto la pressione delle persecuzioni naziste.
I numeri spiegano il peso della contestazione. La casa d’aste stima il dipinto intorno ai 180 milioni di dollari, la valutazione più alta dell’intera stagione autunnale, e con i diritti d’asta il conto supererebbe i 200 milioni. Il primato attuale dell’artista olandese è di 117,2 milioni, tanto ha raggiunto “Verger avec cyprès” da Christie’s nel 2022, durante la vendita della collezione di Paul Allen.
La lettera dell’avvocato e la risposta di Sotheby’s
A guidare la rivendicazione è Gunnar Schnabel, l’avvocato berlinese dei discendenti di Fischer. Gli eredi vivono negli Stati Uniti e tra loro c’è un pronipote dell’editore. Il 12 novembre Schnabel ha scritto a Marco Toracca, responsabile del dipartimento restituzioni della casa d’aste, in un’e-mail, come scrive il New York Times. Le condizioni sono due. Sotheby’s deve dimostrare senza margini di dubbio che nel 1936 il quadro fu venduto al suo valore di mercato. Deve anche dimostrare che la famiglia se ne sarebbe separata comunque, anche senza il regime nazista. “Altrimenti nessuna asta potrà avere luogo”, avverte Schnabel. Nello stesso messaggio, però, il legale si dice pronto a cercare una soluzione “equa e giusta” nello spirito dei Principi di Washington. Sono le linee guida adottate nel 1998 da 44 governi per orientare musei e Stati nella gestione delle opere confiscate o sottratte durante il nazismo.
La casa d’aste ha risposto con un comunicato. Sotheby’s dice di conoscere le preoccupazioni sollevate di recente dai rappresentanti degli eredi Fischer e di aver aperto un dialogo con loro sulla storia del dipinto. Secondo la società, le ricerche condotte finora “non hanno dimostrato che il dipinto sia stato venduto sotto costrizione”. Sotheby’s riconosce però l’importanza di un confronto “ponderato e costruttivo” con la famiglia e assicura di voler arrivare a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Sul punto decisivo, cioè se mercoledì il lotto sarà davvero battuto come previsto, la nota non dice nulla.
Il Van Gogh rimasto nascosto per sessant’anni
Van Gogh dipinse la tela nel maggio 1890 ad Auvers-sur-Oise, a nord-ovest di Parigi. Ci era arrivato dopo circa due anni passati nel sud della Francia, tra Arles e il ricovero di Saint-Rémy, e gli restavano poco più di due mesi di vita. La scena è dominata da un enorme castagno in fiore. Sul marciapiede tre donne vestite con colori accesi si allontanano sotto gli ombrellini, mentre un uomo solo avanza lungo la strada nella direzione opposta. In una lettera al fratello Theo del 25 maggio il pittore cita uno studio di castagni rosa, che è stato identificato con questa tela. È l’unica, tra quelle dedicate ai castagni di Auvers, in cui compaiano figure umane.
Per oltre sessant’anni il quadro è rimasto lontano dal pubblico, fino al tour di presentazione che in autunno lo ha portato a Taipei e a Hong Kong prima dell’esposizione newyorkese.
Da Berlino ad Amsterdam, la storia della tela
Il catalogo di Sotheby’s ricostruisce la provenienza a partire dal 1909, quando Samuel Fischer comprò il quadro da una galleria parigina. Fischer aveva fondato la S. Fischer Verlag, una delle case editrici più autorevoli della Germania, che pubblicava tra gli altri Thomas Mann, Hermann Hesse e Alfred Döblin. Quando morì, nel 1934, la guida passò al genero Gottfried Bermann Fischer. In quegli stessi anni il regime colpiva con divieti di pubblicazione molti autori della casa. L’azienda fu divisa in due e Bermann Fischer lasciò Berlino per Vienna, con l’idea di continuare a stampare quei libri fuori dalla Germania.
Già nel 1932 o nel 1933 la famiglia aveva affidato i “Castagni in fiore” e due tele di Cézanne al mercante Walter Feilchenfeldt, della galleria Paul Cassirer di Amsterdam. Il Van Gogh fu esposto nel 1933 al Museum Boymans di Rotterdam, oggi Boijmans Van Beuningen, e l’anno dopo alla Kunsthalle di Berna. Nel 1936 Feilchenfeldt lo vendette a un collezionista parigino. Dopo altri passaggi di proprietà, nel 1975 il quadro entrò nella raccolta di Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier. La coppia di Buenos Aires collezionava arte impressionista e moderna dagli anni Sessanta. Nelly Arrieta, morta nel 2020, era l’unica erede della fortuna legata a Ledesma, colosso argentino dello zucchero.
Il nodo della vendita del 1936
La rivendicazione si concentra su quella vendita. Secondo Schnabel avvenne tre mesi dopo che la famiglia aveva lasciato Berlino per Vienna. Il regime limitava ciò che gli ebrei in partenza potevano portare con sé. Stando alle ricerche dell’avvocato, i Fischer dovettero anche pagare la Reichsfluchtsteuer, la tassa sulla fuga dal Reich. Era stata introdotta nel 1931 per frenare la fuga dei capitali, ma i nazisti l’avevano trasformata in uno strumento per spogliare chi emigrava. Gli eredi collegano la vendita anche alle perdite economiche subite dalla casa editrice sotto il nazismo.
Sul piano giuridico la questione è delicata. Nel 1936 i Paesi Bassi non erano sotto il controllo tedesco, che sarebbe arrivato solo con l’invasione del maggio 1940. Nel dopoguerra, poi, le vendite concluse fuori dai territori dominati dal nazismo non davano diritto ad alcun risarcimento. Lo stesso Bermann Fischer, tornato in possesso della casa editrice berlinese, chiese indennizzi per i beni confiscati ma non presentò mai richieste per i quadri ceduti ad Amsterdam.
Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate. Le richieste che riguardano opere vendute da collezionisti ebrei perseguitati, anche fuori dalla sfera nazista, si chiudono sempre più spesso con un accordo.
La riserva di Gisela Bermann Fischer
Non è la prima volta che un quadro dei Fischer arriva sul mercato. Nel 2007 Christie’s mise all’asta un ritratto della moglie dipinto da Cézanne, che aveva fatto lo stesso percorso del Van Gogh, affidato a Feilchenfeldt ad Amsterdam e venduto nel 1936. Prima dell’asta, che si chiuse senza acquirenti, Christie’s contattò Gisela Bermann Fischer, figlia di Gottfried. Fino alla sua morte, nel 2014, è stata lei a seguire le rivendicazioni artistiche della famiglia. Non si oppose alla vendita, ma in una lettera del 2 febbraio 2007, anche questa consultata dal Times, mise le cose in chiaro. Si riservava ogni diritto su qualunque altro dipinto venduto dal padre sotto la costrizione della persecuzione nazista, e quella rinuncia non doveva diventare un precedente per le altre opere appartenute a Samuel Fischer. Diciannove anni dopo, la nuova generazione della famiglia ha scelto di far valere quella riserva.
Jewish Heirs Challenge Sale of $180 Million van Gogh Painting at Sotheby’s https://t.co/ylIB0WFuvd— Arvind Vijh (@arvindvijh) November 14, 2026