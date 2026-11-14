Colloqui tra Trump, Xi e Putin. Non si parlerà di Kiev e Nvidia

AGI - Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping terranno un colloquio trilaterale, giovedì prossimo, a margine del vertice dell'Apec a Shenzhen, in Cina. La conferma è arrivata dalla Casa Bianca.
Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, Trump intende discutere della riduzione degli arsenali nucleari e del dossier Iran. Non è previsto, invece, che si parli della guerra in Ucraina né del caso Nvidia.
Nucleare e Iran, i temi sul tavolo
"Il presidente ha chiarito che, tra gli altri argomenti, discuterà della riduzione delle armi nucleari nel mondo. Secondo il presidente Trump, tale proliferazione è estremamente pericolosa", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales.
"Ritengo che il presidente intenda parlare dell'Iran nell'incontro trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin", ha dichiarato ai giornalisti, sotto condizione di anonimato, un alto funzionario statunitense nel corso di una teleconferenza.
Ucraina, un "percorso negoziale del tutto distinto"
Washington sta seguendo un "percorso negoziale del tutto distinto" con Kiev e Mosca, volto a porre fine alla guerra in Ucraina, ha aggiunto il funzionario, facendo riferimento ai colloqui avuti nei giorni scorsi dagli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, con Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
"La Cina non è realmente coinvolta in questo percorso, pertanto non appare opportuno affrontare la questione ucraina in quella sede", ha precisato il funzionario.
Musk in Cina con Trump, ma non sarà all'incontro
Elon Musk, a capo di Tesla e SpaceX, accompagnerà il presidente americano nella missione in Cina, ma non prenderà parte all'incontro con Xi e Putin, hanno riferito i funzionari.
Giovedì, Trump ha in programma inoltre un pranzo di lavoro e un incontro bilaterale con il presidente cinese: si tratterà del loro quarto colloquio da quando il presidente statunitense è tornato alla guida della Casa Bianca. Non è invece previsto un faccia a faccia separato tra Trump e Putin.
Il caso Nvidia e le dimissioni di Jensen Huang
I funzionari americani hanno infine indicato che, tra i vari temi, non dovrebbe essere affrontata la questione delle dimissioni dell'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, legate alla relazione con una presunta spia cinese. "La situazione che riguarda Nvidia non dovrebbe avere alcun impatto sul viaggio", ha dichiarato un altro alto funzionario statunitense.