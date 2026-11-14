Tesla Cybercab in vendita ai privati: prezzo e abbonamento

AGI - Il Tesla Cybercab si può comprare. Da venerdì 13 novembre un gruppo ristretto di clienti negli Stati Uniti può ordinare per uso personale il biposto elettrico nato per il servizio di taxi senza conducente: niente volante, niente pedali, nessun posto di guida. L’annuncio è arrivato su X con una frase di poche parole, “i clienti selezionati sono ora invitati ad acquistare il Cybercab per uso personale”. Lo accompagnava l’immagine della pagina d’ordine, con un prezzo stimato di 29.990 dollari tasse escluse e consegne previste a dicembre ad Austin, in Texas.
Quanto costa davvero il Tesla Cybercab
Il prezzo di listino è solo l’ingresso. Per bloccare l’ordine Tesla chiede un deposito di mille dollari che non verrà restituito. All’acquisto si aggiunge un abbonamento mensile da 299 dollari che non si può togliere, nella pagina d’ordine è già selezionato e senza di esso l’auto resta ferma. L’azienda lo chiama “Autonomy Subscription” e lo accompagna con una clausola che pesa più del prezzo. Il Cybercab funziona soltanto dentro le zone coperte dal servizio Robotaxi in Texas e in Florida, aree tracciate sulla mappa che nel gergo del settore si chiamano poligoni. Oltre quel confine il proprietario si ritrova con un’auto che non può guidare lui, perché mancano i comandi, e che non si guida da sola.
Dal debutto del 2024 alle strade di Austin
Il veicolo era stato presentato nell’ottobre 2024 e da allora è entrato nella flotta Robotaxi in alcune città statunitensi. Ad Austin le prime corse a pagamento sono partite all’inizio di settembre. Adesso la scommessa arriva anche in fabbrica. Il 6 novembre Elon Musk ha scritto su X che la Gigafactory Texas ridurrà gradualmente la produzione del Cybertruck verso la metà del prossimo anno, per far posto all’aumento dei volumi del Cybercab. Il pick-up in acciaio inossidabile lascia spazio sulle linee a una vettura che il volante non lo prevede proprio.
L’indagine della NHTSA sulla certificazione
Sul progetto grava però un’indagine federale. Il 4 settembre la National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia americana che vigila sulla sicurezza stradale, ha aperto un’istruttoria. Vuole ricostruire il processo e i dati tecnici con cui Tesla ha certificato il Cybercab e capire quali problemi pone un veicolo concepito in questo modo. L’accertamento riguarda circa mille esemplari ed è scattato il giorno dopo l’avvio delle corse commerciali in Texas.
Il nodo è anzitutto normativo. Le regole federali impongono volante e pedali a tutti i veicoli usati in attività commerciali, salvo esenzione. Tesla quella deroga non l’ha mai chiesta e ha preferito l’autocertificazione. Ci sono poi le leggi dei singoli Stati, molte delle quali pretendono a bordo un supervisore umano o un conducente pronto a riprendere il controllo quando serve. Un’auto senza comandi si muove così dentro un quadro di regole pensato per veicoli che li hanno.
Accessibilità e concorrenza: il confronto con Waymo
Tesla insiste su sicurezza e semplicità d’uso e presenta il Cybercab come un mezzo adatto anche alle persone con disabilità, sostenendo che il veicolo “democratizza i trasporti puliti per tutti”. Nella guida autonoma, intanto, il punto di riferimento resta Waymo, la società di Alphabet, il gruppo che controlla Google, già attiva in 11 città americane con i suoi taxi senza conducente. Waymo le auto non le vende: le gestisce e offre le corse. Tesla ora prova a fare entrambe le cose. Scommette che qualcuno sia disposto a spendere quasi 30mila dollari per un’auto che, almeno per adesso, può muoversi soltanto dove ha deciso la casa di Austin.