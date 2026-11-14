Starship, tra successi e fallimenti: l'evoluzione di SpaceX

AGI - Dal primo lancio di Starship, nell'aprile 2023, SpaceX di Elon Musk ha registrato un alternarsi di successi e fallimenti. Il lancio inaugurale è stato inizialmente un successo: il razzo ha lasciato la rampa di lancio, raggiungendo un'altitudine massima di circa 32 chilometri. Tuttavia, a meno di quattro minuti dall'inizio del volo, lo stadio superiore non è riuscito a separarsi da quello inferiore; il veicolo, rimasto unito, ha iniziato a ruotare su se stesso in modo incontrollato prima di esplodere.
Il secondo tentativo e le prime difficoltà
Sette mesi più tardi, Starship è stato lanciato per la seconda volta, ma è stato fatto esplodere intenzionalmente durante il volo a causa di un problema riscontrato.
La svolta con il terzo volo di prova
Il terzo volo di prova, nel marzo 2024, è stato il primo a poter essere considerato un successo: il veicolo si è spinto oltre i tentativi precedenti, raggiungendo la velocità orbitale. Anche il lancio del giugno 2024 è andato secondo i piani, completando con successo il decollo e realizzando, per la prima volta, un rientro controllato nell'atmosfera terrestre.
Il recupero del booster e il traguardo del 2024
Nell'ottobre 2024, SpaceX ha raggiunto un traguardo fondamentale, riuscendo a recuperare il propulsore (booster) di Starship tramite enormi bracci robotici durante il suo rientro a Terra.
I fallimenti del 2025 e la nuova versione del razzo
Le missioni successive hanno avuto esiti meno fortunati: tra il gennaio e il maggio 2025, tre tentativi consecutivi si sono conclusi con un fallimento. Dopo diversi rinvii, nel maggio di quest'anno SpaceX ha lanciato la terza versione di Starship, nel corso del dodicesimo volo di prova.
Il dodicesimo volo e l'indagine della FAA
La missione ha permesso di rilasciare con successo 20 satelliti, come previsto, e lo stadio superiore è sopravvissuto al rientro nell'atmosfera terrestre; lo stadio inferiore, invece, ha effettuato un "ammaraggio violento" nel Golfo, sul quale la Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine.