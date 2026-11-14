SpaceX, Starship torna dall'orbita e viene recuperata al volo dalla torre

AGI - SpaceX, di proprietà di Elon Musk, è riuscita a recuperare l'imponente stadio superiore del suo mega-razzo Starship dopo oltre 22 ore di volo: un primato storico.
Dopo aver compiuto circa 14 orbite attorno alla Terra, il veicolo, alto oltre 50 metri, è rientrato alla Starbase in Texas, da cui è avvenuto il lancio, per essere afferrato da giganteschi bracci metallici. Questa manovra spettacolare, estremamente complessa e rischiosa, non è mai stata tentata prima con lo stadio superiore di un razzo che abbia viaggiato in orbita.
I complimenti della Nasa
"Congratulazioni ad Elon Musk e al team di SpaceX! È stato quasi magico... state conquistando sempre più sostenitori giorno dopo giorno. Un passo in più verso la missione per la Luna". È quanto si legge in un post su X di Jared Isaacman, amministratore della Nasa. "
Passo avanti verso il razzo completamente riutilizzabile
Si tratta, in effetti, di un passo avanti notevole nello sviluppo di questo razzo, il più grande e potente mai costruito, progettato per missioni verso la Luna e Marte, nonché per il trasporto di data center nello spazio. Perché avvicina l'azienda di Musk a un sogno coltivato da tempo nel settore spaziale: realizzare un razzo interamente riutilizzabile.
Sebbene SpaceX abbia già rivoluzionato il mercato globale con i suoi razzi Falcon, parzialmente riutilizzabili, con lo Starship punta a un obiettivo che consentirebbe di ottenere risparmi significativi e di incrementare la frequenza dei lanci.
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
Il problema tecnico del booster
L'azienda è già riuscita in tre occasioni a recuperare lo stadio inferiore (il propulsore o booster), ma in questo volo ha dovuto rinunciare all'operazione a causa di un problema tecnico.
Il veicolo è quindi ricaduto, poco dopo il lancio, nelle acque antistanti la base spaziale, nel Golfo del Messico, dove è esploso.
Il rilascio dei satelliti Starlink e il rientro
La navetta Starship, che dà il nome all'intero razzo e ne costituisce il secondo stadio, ha invece proseguito la sua corsa, rilasciando con successo in orbita 26 grandi satelliti Starlink.
Poi la manovra di recupero che, anche se può sembrare simile a quella del primo stadio, già eseguita con successo da SpaceX in passato, è in realtà molto più complessa, poiché la navetta rientra a una velocità decisamente superiore e da un'altitudine molto maggiore.
I rischi del rientro sopra aree abitate
Dopo essere rientrata nell'atmosfera a grande velocità, la navetta ha inevitabilmente attraversato porzioni di cielo sopra il Messico e il Texas per raggiungere il sito di lancio. Questa fase è estremamente delicata e rischiosa. "Si sorvolano inevitabilmente delle zone abitate", ha ammesso ieri Lars Blackmore, responsabile capo del programma Starship.
Ha tuttavia precisato che, per precauzione, è stata scelta "una traiettoria che sorvola quasi esclusivamente aree desertiche", aggirando poi "le città, in modo da ridurre al minimo il numero di abitanti" sorvolati. Esistono comunque "21 minuti durante i quali gli operatori non potranno intervenire; perciò, resteremo con il fiato sospeso per tutto quel tempo".
Questo importante successo dovrebbe consentire all'azienda di accelerare lo sviluppo del mega-razzo, una cui versione e' destinata al programma lunare Artemis della NASA, che ha accumulato numerosi ritardi. Ora, i team di SpaceX dovranno verificare che il veicolo non abbia subito danni eccessivi durante il rientro sulla Terra a causa delle condizioni estreme incontrate nell'attraversamento dell'atmosfera, e che sia in grado di volare nuovamente in tempi brevi senza richiedere interventi complessi, come invece accadeva per i vecchi Shuttle della NASA.