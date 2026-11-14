Revocato divieto di colpire Zelensky:indiscrezioni da fonti russe
Russia, possibile revoca del divieto di colpire Zelensky
Home>Estero

Russia, possibile revoca del divieto di colpire Zelensky

Secondo Rbc-Ucraina che cita fonti russe, il Consiglio di Sicurezza di Mosca avrebbe valutato la revoca del divieto informale di colpire il leader di Kiev
Russia, possibile revoca del divieto di colpire Zelensky
Afp - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
russia colpire zelensky
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

ADV

AGI - Il Consiglio di Sicurezza della Russia avrebbe deciso di revocare il tacito divieto di eliminazione fisica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei vertici dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Lo riporta RBC-Ucraina, citando la pubblicazione russa MK.

ADV

Secondo fonti russe, durante un incontro a porte chiuse, le forze di sicurezza hanno chiesto che venissero abbandonati i precedenti accordi che prevedevano di non interferire con la leadership ucraina. La ragione di ciò risiede nei prolungati attacchi con droni sulla regione di Leningrado, in particolare sul porto di Ust-Luga, scrive RBC-Ucraina.

Gli attacchi con droni e le difficoltà della difesa russa

Sempre secondo quanto riporta RBC-Ucraina, i partecipanti all'incontro a porte chiuse che si è svolto a Mosca hanno preso atto del fatto che i fondi stanziati non consentono di proteggere l'intero territorio russo dai droni ucraini e dagli attacchi contro ponti e infrastrutture energetiche.

Per questo motivo si sarebbe arrivati alla proposta di procedere all'eliminazione mirata di coloro che impartiscono gli ordini, motivando tale scelta anche con l'impossibilità di raggiungere un accordo con Kiev sotto l'attuale governo.

Le armi ipotizzate per le operazioni mirate

Le fonti russe affermano che i servizi segreti e l'aviazione potrebbero ricevere l'autorizzazione a utilizzare armi ipersoniche pesanti contro i bunker e i convogli della leadership ucraina.

Per distruggere i rifugi sotterranei, si propone di utilizzare bombe plananti FAB-3000 da tre tonnellate e missili balistici Iskander, aggiunge il sito ucraino sempre citando fonti russe.

ADV