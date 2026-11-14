Revocato divieto di colpire Zelensky:indiscrezioni da fonti russe

AGI - Il Consiglio di Sicurezza della Russia avrebbe deciso di revocare il tacito divieto di eliminazione fisica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei vertici dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Lo riporta RBC-Ucraina, citando la pubblicazione russa MK.
Secondo fonti russe, durante un incontro a porte chiuse, le forze di sicurezza hanno chiesto che venissero abbandonati i precedenti accordi che prevedevano di non interferire con la leadership ucraina. La ragione di ciò risiede nei prolungati attacchi con droni sulla regione di Leningrado, in particolare sul porto di Ust-Luga, scrive RBC-Ucraina.
Gli attacchi con droni e le difficoltà della difesa russa
Sempre secondo quanto riporta RBC-Ucraina, i partecipanti all'incontro a porte chiuse che si è svolto a Mosca hanno preso atto del fatto che i fondi stanziati non consentono di proteggere l'intero territorio russo dai droni ucraini e dagli attacchi contro ponti e infrastrutture energetiche.
Per questo motivo si sarebbe arrivati alla proposta di procedere all'eliminazione mirata di coloro che impartiscono gli ordini, motivando tale scelta anche con l'impossibilità di raggiungere un accordo con Kiev sotto l'attuale governo.
Le armi ipotizzate per le operazioni mirate
Le fonti russe affermano che i servizi segreti e l'aviazione potrebbero ricevere l'autorizzazione a utilizzare armi ipersoniche pesanti contro i bunker e i convogli della leadership ucraina.
Per distruggere i rifugi sotterranei, si propone di utilizzare bombe plananti FAB-3000 da tre tonnellate e missili balistici Iskander, aggiunge il sito ucraino sempre citando fonti russe.