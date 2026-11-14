Re Carlo compie 78 anni, le battute con Elton John

AGI - Re Carlo compie 78 anni e, come vuole la consuetudine di casa Windsor, li festeggia in privato, accanto alla regina Camilla. Una giornata raccolta che arriva dopo settimane passate quasi sempre in viaggio o in prima fila. Salito al trono l'8 settembre 2022, alla morte della madre Elisabetta II, il sovrano ha da poco chiuso il quarto anno di regno.
Re Carlo e i tour nei Caraibi e il Commonwealth
A fine ottobre il re è partito per un tour di nove giorni tra Bahamas, Guyana e Antigua e Barbuda, dove a inizio novembre si è riunito il vertice dei capi di governo del Commonwealth. È stata la tappa più spinosa del viaggio. I Paesi caraibici chiedevano da tempo a Londra di fare i conti con il ruolo avuto nella tratta degli schiavi, e la questione ha finito per dominare l'agenda.
Re Carlo ha usato parole nette. Aprendo i lavori ha definito quel commercio una "mostruosa ingiustizia" e ha confessato un dolore personale profondo, ma non ha pronunciato le scuse formali che molti governi attendevano: Buckingham Palace lo aveva escluso già prima della partenza. Le aperture più concrete sono venute semmai dal premier Andy Burnham, che si è spinto oltre i suoi predecessori dicendosi disponibile a valutare scuse ufficiali, pur escludendo le riparazioni economiche.
Il ritorno a Londra
Rientrato a Londra, il sovrano ha presieduto la commemorazione dei caduti del Remembrance Day. Ieri, infine, la visita a Croydon, nella periferia sud della capitale, dove gli alunni di una scuola pubblica lo hanno accolto intonando «Happy Birthday» con un giorno d'anticipo.
Un ritmo così serrato dice qualcosa anche della sua salute. Dal 2024 Re Carlo è in cura per un tumore di cui il Palazzo non ha mai reso nota la natura, e l'agenda degli ultimi mesi lascia pensare che le terapie stiano tenendo a bada la malattia.
Gli auguri della famiglia reale
Oggi il protocollo fa un passo indietro. Tra i primi messaggi è arrivato, come ogni anno, quello del principe William, che con Kate e i figli George, Charlotte e Louis ha affidato gli auguri ai social. Poi quelli degli altri familiari e di tanti sudditi.
Il basso profilo non è una scelta personale del re. Nella monarchia britannica il compleanno anagrafico del sovrano resta una ricorrenza di famiglia, mentre la festa pubblica si celebra a giugno con la parata del Trooping the Colour, qualunque sia la data di nascita di chi siede sul trono.
La conversazione con Elton John
Uno spazio pubblico la giornata lo concede comunque, e passa dalla radio. È stato diffuso per intero lo speciale, registrato nei giorni scorsi e già anticipato in parte, in cui il re conversa con sir Elton John. I due sono quasi coetanei: la leggenda del pop e del rock, nata nel marzo del 1947, ha compiuto 79 anni in primavera.
Si conoscono da una vita, e il loro rapporto attraversa alcune delle stagioni più delicate della famiglia reale. Elton John fu molto vicino a Diana, la prima moglie di Carlo, e ai suoi funerali, nel 1997, cantò una versione riscritta di "Candle in the Wind".
Nella conversazione si parla di beneficenza, un impegno che entrambi portano avanti da decenni. Il tono, però, resta quello di due vecchi amici che non si prendono troppo sul serio e si punzecchiano sugli acciacchi che l'età porta con sé. Dopo un autunno di discorsi solenni e memorie scomode, il re si concede così il suo compleanno: con una risata sui propri malanni, in compagnia di un amico di lunga data.