Nvidia, oltre 100mila firme per il ritorno di Jensen Huang

AGI - Oltre 100 mila firme per chiedere il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia. A due giorni dalle dimissioni del cofondatore del colosso americano dei semiconduttori, cresce il numero di dipendenti, azionisti e imprenditori della Silicon Valley che chiedono al consiglio di amministrazione di reintegrarlo nell'incarico. Tra i sostenitori dell'iniziativa, secondo quanto riportato da Business Insider, figurano Elon Musk, l'amministratore delegato di Replit Amjad Masad, quello di Boom Supersonic Blake Scholl e il numero uno dell'acceleratore di startup Y Combinator, Garry Tan.
“È in corso una petizione per reintegrare Jensen e la firmerò anch'io”, ha scritto Musk su X. Rispondendo a un utente che gli suggeriva di assumere Huang in una delle sue società, l'imprenditore ha aggiunto che per lui sarebbe “un onore”.
@yunta_tsai A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026
La petizione e le richieste al consiglio di amministrazione
L'iniziativa, battezzata “Stand with Jensen”, è stata promossa attraverso un sito Internet indipendente. I firmatari contestano le modalità con cui è stata gestita l'uscita di Huang e chiedono che venga reintegrato alla guida dell'azienda in attesa delle conclusioni di un'indagine indipendente. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori e riportati da Business Insider, tra i sottoscrittori figurerebbero oltre 51 mila azionisti di Nvidia, 5.100 dipendenti e 900 ex dipendenti. Le cifre si basano tuttavia sulle dichiarazioni degli stessi firmatari. Gli organizzatori hanno riconosciuto la presenza di adesioni false o sospette e hanno avviato verifiche per rimuoverle.
Le richieste di reintegro arrivano anche dall'interno dell'azienda. Secondo la rivista Wired, un messaggio pubblicato sulla piattaforma interna attraverso cui i dipendenti possono sottoporre suggerimenti alla dirigenza ha raccolto oltre 1.600 commenti, in maggioranza favorevoli al ritorno di Huang. L'iniziativa era partita prima delle dimissioni del manager, con l'obiettivo di convincere il consiglio di amministrazione a tenere conto della posizione dei lavoratori nelle proprie decisioni.
Le dimissioni e la ricerca di un successore
Huang ha lasciato la guida di Nvidia il 12 novembre, dopo 33 anni al vertice della società, in seguito alle rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali. Il consiglio di amministrazione aveva avviato un'indagine per accertare eventuali rischi connessi alle attività di intelligence straniera. Tra le vicende al centro degli accertamenti figura il rapporto tra Huang e un'imprenditrice sospettata da alcuni funzionari statunitensi di avere legami con i servizi segreti cinesi. Pechino ha respinto le accuse e non sono finora emerse conclusioni definitive che dimostrino un'attività di spionaggio.
La guida ad interim di Nvidia è stata affidata alla direttrice finanziaria Colette Kress. Il consiglio di amministrazione ha annunciato che prenderà in considerazione candidati interni ed esterni per individuare un successore permanente. Secondo il Financial Times, tra i manager presi in considerazione figurerebbe Rene Haas, amministratore delegato del produttore di semiconduttori Arm. Nvidia ha tuttavia precisato di non aver ancora contattato formalmente alcun candidato e di essere impegnata nella selezione di una società specializzata nella ricerca di dirigenti.