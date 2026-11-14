Jonathan Kreiss-Tomkins eletto governatore dell'Alaska

AGI - Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dell'Alaska e diventa il primo esponente democratico a ricoprire questa posizione dal 1998. È quanto risulta dalle proiezioni della Nbc, a dieci giorni dal voto. La fine del lungo dominio repubblicano è però legata alla decisione di alcuni influenti membri del 'Gop', tra cui la senatrice Lisa Murkowski, di appoggiare il trentasettenne dem invece di un candidato del proprio partito.
Sei Stati passano dai Repubblicani ai Democratici
Passano così a sei il numero di Stati degli Usa che sono passati da un governatore repubblicano a uno democratico alle passate elezioni di medio termine. Tra i principali temi della campagna di Kreiss-Tomkins figurano il sostegno alla pesca, l'estensione della copertura sanitaria pubblica di MedicAid e la moratoria sui data center fino all'approvazione di regole certe, tema molto sentito in uno Stato con un ecosistema così peculiare e delicato.
Una corsa elettorale particolare
Kreiss-Tomkins, il governatore più giovane della storia dell'Alaska, ha sconfitto tre concorrenti repubblicani nella corsa per rimpiazzare Mike Dunleavy, che aveva raggiunto il limite di mandati.
La legge elettorale della 'Great Land' prevede infatti che corrano per la carica di governatore i quattro candidati più votati alle primarie, a prescindere dalla loro affiliazione politica. Fondamentale per la vittoria di Kreiss-Tomkins è stata quindi la decisione dell'altro esponente dem più votato, Tom Begich, di ritirarsi dalla competizione per evitare una dispersione dei voti a fronte dei tre repubblicani presenti sulla scheda: l'imprenditrice Bernadette Wilson, l'ex ministro della Giustizia dello Stato, Treg Taylor, e l'ex sindaco di Anchorage, Dave Bronson.
L'appoggio di Murkowski decisivo
Trump aveva appoggiato Wilson, che è arrivata seconda, ma non è bastato. Murkowski aveva comunicato il suo 'endorsement' per Kreiss-Tomkins una settimana prima delle elezioni, definendolo una figura "pragmatica" e "capace di superare le divisioni politiche".