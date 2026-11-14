Arabia Saudita sotto attacco: 24 azioni Houthi in tre giorni

AGI – Prosegue senza sosta l'escalation degli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Secondo un portavoce militare dei ribelli yemeniti citato da Al Jazeera gli Houthi hanno annunciato nella tarda serata di ieri di aver preso di mira le posizioni delle forze governative yemenite a Lahj e al-Jawf. Lahj è un governatorato meridionale che circonda la città portuale di Aden, mentre al-Jawf si trova a nord, al confine con l'Arabia Saudita.
Gli Houthi hanno anche affermato di aver preso di mira l'aeroporto internazionale King Khalid e una stazione di pompaggio del petrolio a est di Riad, nonché la regione di Jizan, nel sud dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha dichiarato che 85 raid aerei e attacchi missilistici hanno colpito sei governatorati yemeniti nelle ultime 24 ore.
Operazioni militari delle forze Houthi
Le operazioni militari delle forze armate Houthi delle autorità di Sana'a continuano. Nelle ultime ore hanno condotto sette operazioni, ha detto il portavoce secondo cui sono stati utilizzati missili balistici e droni per colpire un deposito di armi presso il campo militare di Ras Abbas ad Aden, nel sud dello Yemen: il deposito è stato completamente distrutto.
Obiettivi colpiti ad Aden e Jizan
Il portavoce degli Houthi ha anche affermato che le forze ribelli hanno preso di mira il campo di Jabal Hadid, dove, a suo dire, si stavano riunendo ufficiali sauditi. Attacchi sono stati condotti anche contro concentrazioni di forze saudite nella regione di Jizan, nel sud dell'Arabia Saudita.
Escalation ancora in corso
Secondo il portavoce delle forze armate Houthi, si tratta della 24esima operazione in circa tre giorni e l'escalation è tuttora in corso.