Difesa, l'Italia 'mai contraria alla Germania nel Gcap. Anzi'

AGI - Il ministero della Difesa ha smentito l'articolo del Financial Times secondo cui l' Italia si sarebbe opposta all'ingresso della Germania nel Global Combat Air Programme (GCAP) in modo paritario, proponendone invece lo status di solo osservatore.
Questa ricostruzione "è del tutto fuorviante e non riflette la posizione che l'Italia ha sempre mantenuto. L'Italia ha sempre espresso la sua piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma", si spiega in una nota del ministero.
La proposta italiana per accelerare l'adesione
"Anzi, proprio per facilitare e accelerare questo processo, l'Italia ha proposto che la Germania vi aderisca come osservatore, quale strumento immediato di condivisione delle informazioni sul Programma in vista di una successiva adesione piena", si sottolinea.
"Questa proposta non intendeva limitare il ruolo futuro della Germania nel programma. Al contrario: era pensata per accelerare il più possibile le condizioni del suo coinvolgimento, salvaguardando al tempo stesso l'avanzamento del Programma e il calendario stabilito".
La posizione ribadita nell'ultima riunione
Questa posizione, prosegue la nota, "è stata ribadita nell'ultima riunione del Gcap, tenutasi in videoconferenza con la partecipazione dei tre Paesi partner. In quell'occasione l'Italia ha sostenuto questo approccio. È quindi del tutto falso qualsiasi resoconto su una contrarietà alla partecipazione della Germania".
L'Italia, si assicura, "ha dimostrato, con i propri atti e le proprie proposte, di considerare il coinvolgimento della Germania un'opportunità positiva. La nostra priorità resta garantire che il Gcap proceda secondo il calendario concordato, creando al contempo le condizioni perché nuovi partner vi aderiscano attraverso un processo chiaro ed efficace. L'Italia sostiene, senza indugio, tutte le condizioni per accogliere il prima possibile la partecipazione della Germania al Gcap".