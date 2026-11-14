La casa di Brigitte Bardot apre al pubblico a Saint-Tropez

AGI - La Madrague, la celebre villa di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, aprirà per la prima volta al pubblico nell'estate del 2027. Lo ha annunciato la Fondazione intitolata all'attrice francese, scomparsa il 28 dicembre 2025. La casa, un'ex abitazione di pescatori affacciata sul Mediterraneo, sarà visitabile nelle condizioni in cui Bardot l'ha lasciata, senza trasformazioni o allestimenti museali.
“I visitatori la scopriranno intatta, come se BB fosse semplicemente assente al momento della visita”, ha spiegato la Fondazione. L'attrice non voleva che la sua abitazione diventasse un museo, ma aveva fatto sapere di non essere contraria a consentire l'accesso al pubblico.
La casa acquistata nel 1958 e diventata il rifugio di Bardot
Brigitte Bardot acquistò La Madrague nel 1958, quando era già una delle attrici più celebri del cinema europeo, due anni dopo il successo internazionale di “E Dio creò la donna” di Roger Vadim. La proprietà si trova lungo la costa di Saint-Tropez, vicino alla spiaggia dei Canoubiers, e negli anni è diventata uno dei luoghi più conosciuti della Costa Azzurra.
In quella casa Bardot accolse amici e protagonisti del cinema e dello spettacolo, tra cui Alain Delon, Jean-Paul Belmondo e Sacha Distel. La villa fu teatro di feste che finirono spesso sulle pagine dei giornali francesi, ma rimase anche il luogo nel quale l'attrice cercava di sottrarsi all'attenzione dei fotografi e alla notorietà che l'accompagnava ovunque. “La Madrague è la mia casa, il mio rifugio, la mia vita. Sono io, con le sue gioie, le sue risate, le sue nostalgie, il suo sole, il suo mistral e la celebrità che mi si è incollata addosso”, aveva raccontato Bardot al settimanale Télé Star. Nel 1963 l'attrice dedicò alla villa anche una canzone, “La Madrague”, diventata uno dei suoi brani più conosciuti. Un omaggio malinconico alla fine dell'estate e alle spiagge di Saint-Tropez, che ha contribuito a rendere ancora più famoso il nome della proprietà.
Visite in piccoli gruppi e soltanto su prenotazione
La Fondazione non ha ancora definito nel dettaglio le modalità di accesso. Le visite saranno comunque riservate a piccoli gruppi e disponibili soltanto su prenotazione, considerate le dimensioni ridotte dell'abitazione. La posizione della villa, raggiungibile attraverso una strada comunale lungo il litorale, impedisce inoltre l'arrivo di autobus turistici.
Non sono stati ancora comunicati il calendario delle visite, il numero di ingressi consentiti e gli eventuali prezzi dei biglietti. Bardot aveva inizialmente pensato di essere sepolta nel giardino della proprietà, ma la natura sabbiosa del terreno, a pochi passi dal mare, aveva reso impraticabile il progetto. L'attrice è stata quindi tumulata nel cimitero marino di Saint-Tropez, dal quale si può vedere La Madrague.
Le due proprietà lasciate alla Fondazione Bardot
La villa appartiene alla Fondazione Brigitte Bardot dal 1992, quando l'attrice la donò all'organizzazione per la difesa degli animali che aveva creato nel 1986. La donazione contribuì al riconoscimento della Fondazione come ente di pubblica utilità in Francia. La Fondazione ha inoltre annunciato che la successione di Brigitte Bardot è stata definita il 9 novembre, in accordo con il figlio Nicolas Charrier. Nell'ambito di un'intesa notarile, è passata all'organizzazione anche La Garrigue, la seconda proprietà dell'attrice sulle alture di Saint-Tropez.
Bardot chiamava La Garrigue “la mia fattoria”. Qui aveva accolto nel corso degli anni numerosi animali, dedicando una parte importante della propria vita alla loro protezione dopo il ritiro dal cinema. La Madrague, invece, si prepara ora ad accogliere i visitatori, conservando gli ambienti e gli oggetti così come li aveva lasciati la sua proprietaria.