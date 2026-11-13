Trump esclude Vance da politica estera, focus su 'corrotti dem'

AGI - L'annuncio è arrivato come spesso accade via Truth: d'ora in poi JD Vance si dedicherà a dare la caccia ai corrotti nel partito democratico. Dopo la debacle elettorale di midterm, il presidente americano ha cambiato più di un bullone alla sua macchina politica e ieri l'attenzionè andata al vice, che all'indomani del voto aveva puntato il dito sulla guerra in Iran come vera ragione della sconfitta. Ma mentre Trump sembra averlo messo ai margini, Vance non ha rinunciato ancora all'ambizione di correre alle presidenziali del 2028, secondo i media americani.
Cosa ha chiesto Trump a Vance
"Ho chiesto al vicepresidente Vance di concentrare la sua completa e totale attenzione sulla massiccia corruzione e criminalità che stanno avendo luogo nelle città e negli Stati governati dai Democratici in tutti gli Usa", ha scritto il presidente americano su Truth. Immediato però il pensiero degli analisti è andato non a quello su cui ora Vance dovrà dedicarsi, ma a ciò di cui non potrà più occuparsi: la politica estera. Del resto è stato fin qui il dossier su cui più spesso ha marcato le distanze dalla linea dell'amministrazione.
L'operazione contro gli Houthi e la guerra in Iran
Vance non aveva approvato l'operazione fallimentare contro gli Houthi del 2025 e lo aveva scritto sulla famosa chat in cui il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, aveva messo per sbaglio anche un giornalista di The Atlantic. E non ha mai fatto mistero delle sue riserve sul conflitto contro il regime iraniano al fianco di Israele. Causa, ha tenuto a mettere nero su bianco già l 4 novembre, della batosta subita dai repubblicani al voto e sui cui Trump non sembra ancora avere una posizione chiara.
Il 9 novembre aveva parlato della possibilità di "un'intesa molto forte", ieri ha detto che un accordo "non serve più". In questo quadro chi aveva già scritto il necrologio politico di Vance, secondo il Washington Post si è sbagliato. "Il vicepresidente JD Vance non è fuori dalla corsa presidenziale del 2028, almeno non lo è ancora", ha scritto oggi. Nonostante abbia professato assoluta fedeltà a un Trump al minimo storico nei sondaggi, Vance non considera la corsa del 2028 già persa.
Le fonti sentite dal Post hanno descritto Vance come profondamente consapevole dei venti contrari contro l'amministrazione Trump, ma anche del potenziale che quei venti cambino direzione man mano che i democratici aumentano il loro potere a Washington. "Due anni sono un'eternità in politica", ha spiegato una persona vicina a Vance, è lui non è persona che "tenda al panico".
Questo non significa che abbia ancora deciso, anzi
Secondo la Cnn, sul piatto della bilancia ha messo anche ragioni di peso per non fare il grande passo, compreso l'arrivo del quarto figlio pochi mesi fa. Alla fine potrebbe dunque mettere le sue ambizioni presidenziali in attesa e puntare al 2032, quando Trump sarà presumibilmente uscito di scena e non potrà condizionare la scelta del suo aspirante successore, come invece punta a fare quando il suo mandato finirà. Il tempo è dalla sua: Vance ha solo 42 anni e se fosse eletto tra 6 anni sarebbe comunque più giovane di Barack Obama quando diventò presidente.
Del resto, prendere le distanze ora da Trump non sarebbe facile, non era riuscito di certo di Kamala Harris, soprattutto se i democratici dovessero far partire inchieste parlamentari su membri dell'amministrazione o ferventi sostenitori di Trump. Ma Vance resta comunque per ora un asset per il Gop.
Secondo un sondaggio Reuters-Ipsos pubblicato questa settimana, il 41% dei repubblicani e degli indipendenti vicini ai repubblicani considera Vance un eccellente candidato per il 2028, seguito dal segretario di Stato Marco Rubio al 40%, dal governatore della Florida Ron DeSantis al 29% e da Donald Trump Jr. al 15%.