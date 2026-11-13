Uomo ucciso da dolcetto-bomba in India: esplode mentre lo addenta
Uomo ucciso da un dolcetto-bomba in India: esplode mentre lo addenta
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Uomo ucciso da un dolcetto-bomba in India: esplode mentre lo addenta

Alcune comunità rurali utilizzano questi dispositivi fatti in casa per abbattere i cinghiali
La rasgulla, palline bianche di formaggio e semola nello sciroppo
Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - La rasgulla, palline bianche di formaggio e semola nello sciroppo
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AGI - Un uomo in India è stato ucciso da un dolcetto-bomba. L'ordigno rudimentale era camuffato da dolce tradizionale e non appena lo ha addentato gli è esploso in bocca.

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Come era stato realizzato l'ordigno

Alcune comunità rurali utilizzano questi dispositivi fatti in casa per abbattere i cinghiali, riempiendo palline di impasto con polvere da sparo, spesso ricavata da petardi o materiale esplosivo proveniente da cave.

Tali ordigni, tuttavia, somigliano a un tipico dolce indiano chiamato "rasgulla": una sorta di pallina morbida e zuccherina, immersa nello sciroppo, che viene solitamente consumata intera.

L'esplosione e la morte della vittima

L'uomo, ha reso noto la polizia, aveva 35 anni e si trovava attorno a un falò assieme ad altri abitanti del villaggio, quando uno dei presenti ha portato il "dolce" e glielo ha offerto. Inutile il trasporto d'urgenza in ospedale. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo. "Non sappiamo se l'intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di uno scherzo finito male - ha aggiunto la polizia -. È un aspetto che dovrà essere chiarito dalle indagini".

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