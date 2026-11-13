Studenti internazionali, -6,7% negli Usa negli ultimi due anni

AGI - Gli Stati Uniti hanno registrato un calo del 6,7% nel numero di studenti internazionali negli ultimi due anni. È quanto emerge da un'analisi dei dati ufficiali pubblicata dalla Presidents' Alliance, che indica l'incertezza generata dalle politiche sull'immigrazione come uno dei fattori determinanti.
La popolazione studentesca internazionale si attestava a 1,09 milioni lo scorso ottobre, quasi 78.000 in meno rispetto a ottobre 2024, pochi mesi prima dell'insediamento dell'amministrazione Trump, secondo i dati del Student and Exchange Visitor Information System, gestito dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Il rapporto ha evidenziato che gli Stati di New York, Massachusetts, California, Ohio e Pennsylvania hanno registrato i cali maggiori, perdendo complessivamente oltre 41.000 studenti internazionali, più della metà del calo a livello nazionale.
Calo delle iscrizioni e incertezza sui programmi formativi
Il calo riguarda gli studenti iscritti a corsi di laurea biennale, triennale, magistrale e di dottorato, nonché i partecipanti ai programmi di Optional Practical Training (OPT), secondo la Presidents' Alliance, fondata nel 2017 da rettori e amministratori di università statunitensi.
L'analisi evidenzia sia un forte calo delle nuove iscrizioni di studenti internazionali, sia potenziali cambiamenti nei piani di coloro che si trovano già nel Paese, a causa dell'incertezza in materia di immigrazione.
L'allarme della Presidents' Alliance
"Le politiche dell'amministrazione Trump stanno creando incertezza in ogni fase del percorso di uno studente internazionale, dall'ottenimento del visto al completamento degli studi, all'acquisizione di esperienza pratica e allo sviluppo di una carriera professionale", ha dichiarato Miriam Feldblum, presidente e CEO della Presidents' Alliance, in un comunicato.
"Sebbene non possiamo attribuire il calo a una singola politica, l'effetto cumulativo rende gli Stati Uniti una destinazione meno prevedibile e mette a rischio il flusso di talenti internazionali", ha aggiunto.
Il confronto con il primo mandato Trump
Durante il primo mandato di Trump (2017-2021), il numero totale di studenti internazionali, secondo i dati dell'Istituto per l'Istruzione Internazionale (IIE), è diminuito dello 0,3% tra gli anni accademici 2016/17 e 2019/20, sebbene le nuove immatricolazioni siano calate complessivamente dell'11,4% tra il 2016 e il 2019.
L'IIE ha riportato lo scorso anno una riduzione del 17% delle nuove immatricolazioni di studenti internazionali tra settembre e dicembre 2025.