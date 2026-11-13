Successore Jensen Huang a Nvidia: da Tim Cook a Kress, i nomi

Colette Kress, direttrice finanziaria di Nvidia, è stata nominata amministratrice delegata ad interim giovedì, mentre prosegue la ricerca di un successore permanente. Conosce a fondo le attività operative dell'azienda e mantiene solidi rapporti con Wall Street, conducendo tutte le conferenze telefoniche successive alla pubblicazione dei risultati finanziari di Nvidia. Kress, 59 anni, non possiede tuttavia le profonde competenze tecniche necessarie per guidare un'azienda che ha svolto un ruolo trainante nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Ian Buck, vicepresidente di Nvidia, è considerato uno dei principali artefici della tecnologia che ha permesso ai chip dell'azienda di passare dall'elaborazione della grafica dei videogiochi all'intelligenza artificiale. Ha inventato Cuda, la piattaforma software alla base di numerose applicazioni di intelligenza artificiale, e oggi gestisce i rapporti con le grandi aziende che utilizzano migliaia di chip Nvidia nei propri centri dati. Sebbene Buck non abbia una vasta esperienza nella gestione aziendale, ha testimoniato davanti al Congresso e ha sviluppato altri contatti a Washington.

Tim Cook, che ha recentemente lasciato l'incarico di amministratore delegato della Apple, è stato immediatamente indicato da Trump come l'ovvio successore di Huang. Cook, tuttavia, non è stato profondamente coinvolto nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, a 66 anni, è più anziano della maggior parte delle persone nominate alla guida di grandi società quotate in Borsa.

Johny Srouji, responsabile delle tecnologie hardware di Apple, possiede competenze approfondite nel settore dei semiconduttori. Ingegnere israeliano ha contribuito a mantenere Apple all'avanguardia nella progettazione dei chip, integrando funzionalità di intelligenza artificiale nei processori sviluppati internamente dall'azienda. Tuttavia non ha acquisito una grande visibilità pubblica, al di là degli interventi durante gli eventi Apple. Inoltre, i chip della società sono stati progettati principalmente per personal computer, tablet e smartphone, non per i centri dati nei quali viene effettuata la maggior parte delle elaborazioni legate all'intelligenza artificiale.

Rene Haas, 64 anni, amministratore delegato di Arm Holdings, società che concede in licenza tecnologie per semiconduttori, conosce molto bene Nvidia. Ha lavorato nell'azienda dal 2006 al 2013. Ha inoltre avuto numerosi contatti con Huang e altri dirigenti della società della Silicon Valley quando, nel 2020, Arm si preparava a essere acquisita da Nvidia, un'operazione poi fallita nel 2022 a causa dell'opposizione delle autorità governative.

Forrest Norrod è vicepresidente esecutivo di Advanced Micro Devices (AMD), società concorrente di Nvidia. È molto stimato nel settore e sembra possedere molte delle qualità di leadership di cui Nvidia ha bisogno. Norrod supervisiona le attività di AMD nella vendita di chip destinati ai centri dati per l'intelligenza artificiale, un mercato nel quale la sua azienda si è affermata come un solido secondo operatore alle spalle di Nvidia.