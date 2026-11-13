Miss Universo, corona da 3.150 diamanti per i 75 anni

AGI - Miss Universo festeggia tre quarti di secolo con un gioiello nuovo di zecca. Si chiama "Lo splendore dell’eredità eterna" la corona che l’organizzazione ha presentato ufficialmente a pochi giorni dalla finale di Porto Rico. Toccherà alla vincitrice dell’edizione del diamante indossarla per prima. È un pezzo unico, realizzato apposta per l’anniversario, e prende il posto della "Lumière de l’Infini", la corona con le perle dorate dei Mari del Sud firmata dalla maison filippina Jewelmer e debuttata nel 2024.
Ronald Day, CEO della Miss Universe Organization, ne parla più come di un racconto che come di un oggetto prezioso. "Questa corona è un omaggio alla nostra storia, ma, cosa ancora più importante, celebra le donne che hanno detenuto il nostro titolo: le loro storie, il loro impatto a livello globale e le nuove generazioni che porteranno avanti questa eredità", ha spiegato in una nota.
Oro bianco e 3.150 diamanti: com’è fatta la corona di Miss Universo
Il disegno porta la firma di George Wittels, che ha lavorato con Maison d’Or, casa di alta gioielleria con sede a Parigi. La base è in oro bianco a 18 carati e sopra sono incastonati 3.150 diamanti a taglio brillante, la lavorazione che più di ogni altra esalta il gioco di luce della pietra. Con quest’unico oggetto si è voluto ripercorrere settantacinque anni di concorso e rendere omaggio alle donne che lo hanno attraversato edizione dopo edizione.
Tre diamanti per passato, presente e futuro
Il significato del gioiello si concentra in tre pietre più grandi delle altre. Quella a sinistra guarda indietro, alle donne che dal 1952 a oggi hanno aperto strade nuove e lasciato il segno nella storia della competizione. Quella a destra riguarda l’oggi ed è dedicata a chi continua a ispirare e a cambiare la propria comunità. Al centro, ed è la più importante, sta il futuro: le nuove generazioni chiamate a raccogliere il testimone. La posizione non è casuale. Il diamante centrale si trova proprio sotto la stella che fa da emblema all’organizzazione e unisce la storia del concorso alla stagione che si apre. "Abbiamo voluto celebrare il nostro anniversario con un pezzo che rende omaggio alla nostra storia e alla nuova era di Miss Universo", ha aggiunto Day.
#TendenciasDeAhora| ✨ ¡Un brillo digno del universo! #MissUniverse2026 presentó su nueva corona, llamada “El resplandor de un legado eterno”. La pieza está compuesta por 3 mil 150 diamantes y fue diseñada por el orfebre venezolano George Wittels✨. |#Noticias |#AhoraTabasco |#Tabasco l #Tendencia l #Viral— Ahora Noticias (@ahoranoticiamx) November 13, 2026
Legare un anniversario a una corona, del resto, è un’abitudine di casa. Era già successo nel 1961, quando per il decimo compleanno del concorso arrivò la "Lady Rhinestone". Nel 2002, per il mezzo secolo, la giapponese Mikimoto realizzò la corona con la fenice, rimasta in uso fino al 2007 e poi di nuovo tra il 2017 e il 2018.
Le 18 corone storiche in mostra
La nuova corona è stata svelata in uno spazio espositivo che ne custodisce altre diciotto, tutte entrate nella storia del concorso, accanto a cimeli e ricordi di varie edizioni. La mostra fa parte del programma del 75° anniversario, si visita gratuitamente e ha già accolto più di 27.700 persone.
Miss Universo 2026, la finale il 24 novembre a Porto Rico
L’appuntamento è per martedì 24 novembre al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan, dove sarà incoronata la nuova Miss Universo. A cederle il titolo sarà la messicana Fátima Bosch, eletta un anno fa in Thailandia. In gara ci sono oltre cento delegate arrivate da ogni parte del mondo. Prima della serata decisiva le aspetta un calendario fitto di eventi dedicati alla storia del concorso e alle culture che rappresenta: il 21 novembre la sfilata dei costumi nazionali, il giorno dopo le preliminari.
Per l’isola caraibica è la quarta volta da padrona di casa, la prima risale al 1972. In gara c’è anche la delegata locale, Jennifer Barreto, che sogna di regalare a Porto Rico la sesta corona della sua storia. Le aspettative riguardano anche l’economia: già l’anno scorso la governatrice Jenniffer González Colón aveva stimato che l’evento avrebbe generato più di 1.100 posti di lavoro temporanei, tra diretti e indotto.