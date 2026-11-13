Blackout Microsoft, allarme truffe e cyberattacchi: cosa non fare

AGI - L'interruzione di numerosi servizi di Microsoft potrebbe causare ulteriori complicazioni qualora venissero prese decisioni affrettate. È il monito lanciato dagli esperti che hanno stilato un elenco di cosa non deve essere fatto in alcun caso di fronte all'emergenza.
Sebbene sia stato inizialmente escluso che tali disservizi siano riconducibili ad attività dolose, gli esperti avvertono che incidenti di questo tipo possono aprire la strada a cyberattacchi, ad esempio attraverso falsi messaggi di assistenza, link fraudolenti per il "ripristino" dei servizi o richieste ingannevoli di pagamento per ripristinarne il funzionamento.
Microsoft 365 - la piattaforma che supporta strumenti come Outlook, Teams, Word ed Excel - continua a presentare problemi, impedendo agli utenti di accedere alla posta elettronica, gestire le riunioni e utilizzare l'assistente basato sull'intelligenza artificiale.
Sicurezza e password
Alla luce di ciò, gli esperti sconsigliano vivamente di disattivare l'autenticazione a più fattori o altri controlli di sicurezza. Raccomandano inoltre di verificare qualsiasi richiesta di modifica delle password, dei permessi di accesso o di effettuazione di pagamenti attraverso un canale di comunicazione separato e indipendente.
Le aziende dovrebbero predisporre un canale di comunicazione di "riserva" per evitare il ricorso ad applicazioni personali, e avvisare tempestivamente il personale di non effettuare l'accesso tramite link di "ripristino". È importante verificare le attività di accesso e le modifiche alle configurazioni amministrative una volta ripristinato il servizio.
Perché è inutile reinstallare Outlook o cambiare password
Diversi esperti hanno precisato che non è necessario reinstallare servizi come Outlook e che, in questo contesto, modificare le password risulterebbe inefficace.
Gli specialisti ribadiscono che, in situazioni simili, è fondamentale mantenere sempre alta la guardia di fronte a qualsiasi messaggio relativo al disservizio: non bisogna rispondere a email o messaggi che richiedono dati o credenziali, né dare seguito a offerte per "risolvere" il problema, poiché nessun soggetto legittimo richiederà mai l'accesso remoto ai propri dispositivi.