 Microsoft ha spiegato cosa ha mandato in tilt Outlook e Teams

AGI - Il blackout che ha colpito i servizi di Microsoft in diverse parti del mondo è stato causato da “un problema tecnico non correlato a cyber o AI/agenti”. Lo spiega la società in un post pubblicato sull'account ufficiale di X, dopo i disservizi che giovedì 12 novembre hanno interessato Outlook, Teams e numerose altre applicazioni della piattaforma Microsoft 365. L'incidente, precisa il gruppo, è stato innescato da un problema emerso durante un precedente aggiornamento della capacità di rete, a seguito di una recente modifica della rete stessa. Il problema tecnico è stato risolto e i servizi sono in fase di ripristino nelle aree geografiche ancora interessate.
“Siamo profondamente spiacenti per l'interruzione che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner. Sappiamo quanto si fidano dei nostri servizi e prendiamo quella responsabilità con la massima serietà”, si legge nel messaggio della società. Microsoft ha spiegato che, data l'ampiezza della domanda, la riattivazione dei servizi è stata effettuata gradualmente, verificando la stabilità dell'infrastruttura a ogni passaggio. Un rapporto completo sulle cause dell'incidente sarà pubblicato al termine delle verifiche.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
Le prime segnalazioni e i problemi ai server
I disservizi sono cominciati giovedì, inizialmente con difficoltà di accesso alle caselle di posta elettronica attraverso Outlook ed Exchange Online. Nel corso delle ore il problema ha coinvolto numerosi altri servizi, tra cui Teams, SharePoint, OneDrive e Copilot, interessando aziende, amministrazioni pubbliche e utenti privati in diverse regioni del mondo. Secondo il sito specializzato Downdetector, negli Stati Uniti le segnalazioni relative a Outlook hanno sfiorato quota 130mila poco dopo le 13, ora della costa orientale. Migliaia di utenti hanno riferito di non riuscire a inviare o ricevere messaggi, mentre altri hanno incontrato difficoltà nell'apertura delle caselle di posta o nell'utilizzo delle applicazioni aziendali.
Le verifiche di Microsoft hanno individuato problemi nell'infrastruttura di rete che hanno compromesso la disponibilità dei servizi. Il guasto ha richiesto interventi sui sistemi interessati e una gestione progressiva del traffico, per evitare che il ripristino simultaneo delle applicazioni provocasse ulteriori problemi. La società ha quindi avviato una serie di operazioni per riportare gradualmente online i servizi, monitorando la stabilità dell'infrastruttura e la capacità di gestire le richieste degli utenti. La procedura ha richiesto tempi diversi a seconda delle applicazioni e delle aree geografiche coinvolte.
I disagi in tutto il mondo
L'interruzione si è protratta fino a venerdì, con conseguenze anche al di fuori degli Stati Uniti. Le segnalazioni hanno interessato diverse regioni del mondo, comprese Europa, Asia e Oceania. Il blackout ha coinvolto organizzazioni e aziende che utilizzano Microsoft 365 per le comunicazioni interne, la gestione dei documenti e la posta elettronica. Non tutte le applicazioni hanno subito le stesse conseguenze. Alcuni utenti hanno riscontrato soprattutto problemi nell'invio e nella ricezione delle email, mentre altri hanno segnalato difficoltà nell'accesso ai documenti condivisi, ai calendari e alle funzionalità collegate alle piattaforme aziendali.
Nel corso di venerdì Microsoft ha comunicato progressivi miglioramenti nella disponibilità dei servizi, pur avvertendo che alcuni clienti avrebbero potuto continuare a riscontrare rallentamenti o problemi intermittenti durante il ripristino.
I precedenti e il caso CrowdStrike del 2024
Non è la prima volta che un problema tecnico interrompe il funzionamento dei servizi Microsoft su larga scala. Anche nel gennaio 2026 un disservizio aveva interessato Outlook e diverse applicazioni di Microsoft 365, causando ritardi nella consegna delle email e difficoltà di accesso per numerosi utenti.
Il precedente più noto resta tuttavia il blackout informatico globale del 19 luglio 2024, quando un aggiornamento difettoso del software di sicurezza CrowdStrike provocò il blocco di milioni di computer Windows. In quell'occasione furono coinvolti aeroporti, compagnie aeree, banche, ospedali ed emittenti televisive. Secondo le stime diffuse allora da Microsoft, il guasto interessò circa 8,5 milioni di dispositivi, meno dell'1% dei computer Windows in circolazione.
Si trattava però di un incidente di natura diversa, provocato da un aggiornamento distribuito da una società esterna e non da un malfunzionamento diretto dei servizi cloud di Microsoft. L'ultimo blackout ripropone il problema della dipendenza di imprese e amministrazioni pubbliche da un numero ristretto di grandi fornitori tecnologici. Microsoft 365 conta centinaia di milioni di abbonamenti commerciali e un'interruzione dei suoi servizi può avere conseguenze immediate sulle attività di organizzazioni distribuite in tutto il mondo, anche quando il problema viene risolto nell'arco di poche ore.