Microsoft down in 74 paesi, ko Outlook e Teams: al via ripristino

AGI - Microsoft ha riscontrato "risultati positivi per la stabilità dei server" dopo l'ondata di disservizi che ha colpito i clienti del colosso del software in tutto il mondo. In un nuovo aggiornamento sulla pagina dello stato dei prodotti Microsoft 365 (Business o Enterprise), l'azienda dichiara che "l'applicazione di una patch a un componente di configurazione per l'autenticazione e il routing a monte" ha permesso di avere risultati positivi in termini di stabilità dei server.
"Continueremo a monitorare la situazione e stiamo lavorando per estendere l'intervento ai server che supportano le aree geografiche in fase di ripristino" si legge nella nota dell'azienda che ribadisce di non ritenere che l'interruzione sia causata da un attacco informatico. "Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che abbia provocato questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con la massima urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione. Una volta risolto il problema, forniremo dettagli esaustivi sulla causa scatenante, sulle misure di difesa adottate e su altri aspetti rilevanti all'interno di un rapporto post-incidente" si legge nella dichiarazione.
L'interruzione globale in 74 Paesi
Non c'è dunque un attacco informatico dietro i disservizi di molti servizi di Microsoft, una vera e propria interruzione globale: secondo Downdetector, le segnalazioni di interruzione del servizio avevano raggiunto 74 paesi e territori in circa un'ora. Negli Stati Uniti, le amministrazioni comunali di tutto il paese hanno segnalato diffuse interruzioni della posta elettronica. A Hong Kong, centro finanziario di grande importanza, i banchieri di Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno dichiarato alla CNN che il loro lavoro era stato interrotto.
Ad escludere fin da subito la pista cyber era stato Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot, secondo il quale "non vi è alcuna indicazione" che la causa dell'interruzione globale dei servizi del colosso tecnologico sia il risultato di "un'attività dolosa o legata a un attacco informatico". Mentre l'azienda è al lavoro per ripristinare la normale operatività della più grande azienda di software al mondo. Nello stesso post, Lamanna aveva espresso rammarico per i disservizi che hanno colpito piattaforme come il servizio di posta elettronica Outlook e lo strumento di videoconferenza Teams in diverse regioni del mondo.
Le aree colpite
Inizialmente, l'azienda tecnologica ha riconosciuto che gli utenti riscontravano problemi nell'accesso a Exchange Online - il suo servizio di posta elettronica basato su cloud - nelle Americhe. Il problema si è poi esteso ad altre aree, con interruzioni segnalate anche in Australia e nel Regno Unito.
L'azienda ha spiegato su X che una parte della propria infrastruttura, distribuita su "più regioni", è stata soggetta a un "carico elevato", che ha provocato errori di connettività.
Le segnalazioni su DownDetector
DownDetector, una piattaforma che monitora tali incidenti a livello globale, ha registrato un picco di segnalazioni nelle ultime ore, riguardanti tra l'altro Microsoft 365 (la suite cloud in abbonamento che include Word, Excel e PowerPoint) e lo strumento basato sull'intelligenza artificiale Microsoft Copilot.
Il colosso tecnologico sta fornendo aggiornamenti sulle misure adottate dai propri team tecnici per risolvere la situazione, che rimane oggetto di indagine. "Stiamo riscontrando problemi con alcuni sistemi che rimangono bloccati in uno stato di errore, il che impedisce ai nostri aggiornamenti di sincronizzarsi come previsto", ha dichiarato Microsoft in un aggiornamento alla sua comunicazione iniziale.