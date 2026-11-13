Kate Middleton, torna il concerto di Natale a Westminster
Kate Middleton, torna il concerto di Natale a Westminster: l’11 dicembre i canti dedicati alla gentilezza
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Kate Middleton, torna il concerto di Natale a Westminster: l’11 dicembre i canti dedicati alla gentilezza

Kensington Palace ha annunciato la data del concerto “Royal Carols: Together at Christmas”. Il tema di quest’anno sono l’amore e la cura reciproca
La Royal Family, Natale 2025
AFP - La Royal Family, Natale 2025
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AGI - Kate Middleton rende omaggio ai volontari del Regno Unito e torna, per il quinto anno consecutivo, il 'Royal Carols: Together at Christmas', la cerimonia natalizia promossa da lei. Come annunciato ieri da Kensington Palace, l'11 dicembre la principessa del Galles ospiterà il suo consueto evento di canti natalizi nell'Abbazia di Westminster.

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Il tema di quest'anno: amore, gentilezza e cura reciproca

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La cerimonia di quest'anno - si legge nella nota del Palazzo - intende "sottolineare l'importanza dell'amore, della gentilezza e della cura reciproca, riconoscendo i molteplici modi in cui le persone creano contesti di sostegno all'interno delle proprie famiglie, delle comunità e nella vita quotidiana".

Kate Middleton e Charlotte al pianoforte, con William, George e Louis

Nelle edizioni passate, durante l'evento si sono esibite a sorpresa, non solo Kate, ma anche la figlia, la principessa Charlotte, che l'anno scorso ha suonato il pianoforte insieme alla madre. Oltre a Charlotte, hanno preso parte alla cerimonia altri membri della famiglia, tra cui il principe William; i principi George e Louis; i genitori e i fratelli di Kate; e altri esponenti della famiglia reale britannica.

Gli ospiti delle scorse edizioni: da Kate Winslet a Leona Lewis

Tra gli ospiti d'eccezione che hanno partecipato alle scorse edizioni figurano gli attori Catherine Zeta-Jones, Kate Winslet ed Eugene Levy, oltre a star della musica come Leona Lewis ed Ellie Goulding.

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