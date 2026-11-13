Kate Middleton, torna il concerto di Natale a Westminster

AGI - Kate Middleton rende omaggio ai volontari del Regno Unito e torna, per il quinto anno consecutivo, il 'Royal Carols: Together at Christmas', la cerimonia natalizia promossa da lei. Come annunciato ieri da Kensington Palace, l'11 dicembre la principessa del Galles ospiterà il suo consueto evento di canti natalizi nell'Abbazia di Westminster.
Il tema di quest'anno: amore, gentilezza e cura reciproca
La cerimonia di quest'anno - si legge nella nota del Palazzo - intende "sottolineare l'importanza dell'amore, della gentilezza e della cura reciproca, riconoscendo i molteplici modi in cui le persone creano contesti di sostegno all'interno delle proprie famiglie, delle comunità e nella vita quotidiana".
Kate Middleton e Charlotte al pianoforte, con William, George e Louis
Nelle edizioni passate, durante l'evento si sono esibite a sorpresa, non solo Kate, ma anche la figlia, la principessa Charlotte, che l'anno scorso ha suonato il pianoforte insieme alla madre. Oltre a Charlotte, hanno preso parte alla cerimonia altri membri della famiglia, tra cui il principe William; i principi George e Louis; i genitori e i fratelli di Kate; e altri esponenti della famiglia reale britannica.
Gli ospiti delle scorse edizioni: da Kate Winslet a Leona Lewis
Tra gli ospiti d'eccezione che hanno partecipato alle scorse edizioni figurano gli attori Catherine Zeta-Jones, Kate Winslet ed Eugene Levy, oltre a star della musica come Leona Lewis ed Ellie Goulding.