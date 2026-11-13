Nave cisterna travolge battello a New Orleans. Almeno 32 feriti

AGI - Una nave cisterna si è scontrata con un battello da crociera fluviale ormeggiato a New Orleans, in Louisiana, provocandone il ribaltamento nelle acque del Mississippi. A bordo dell'imbarcazione, l'American Heritage, si trovavano circa 130 passeggeri, alcuni dei quali sono finiti in acqua al momento dell'impatto. Almeno 32 persone sono state trasportate in ospedale, ma nessuna risulta in condizioni critiche, secondo quanto riferito dai media locali.
L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si preparavano a sbarcare. Il vicegovernatore della Louisiana, Billy Nungesser, ha dichiarato all'emittente WDSU che almeno 12 persone sono state recuperate dall'acqua, precisando tuttavia di non disporre ancora di un quadro completo delle operazioni di soccorso.
New Orleans local NBC affiliate WDSU has obtained video showing the initial impact between the tanker Atlantic Asphalt and riverboat American Heritage earlier today. The riverboat had 129 people on board who were in the process of disembarking when it was hit. The video shows the tanker hit the riverboat broadside. Witnesses report that the ship dropped its anchors before impact, in an effort to arrest its travels. No audible warnings are heard from the start of the video through the impact.— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2026
Il battello si ribalta davanti ai passeggeri
Le immagini trasmesse dalle televisioni locali mostrano l'American Heritage, gestito dalla compagnia American Cruise Lines, inclinarsi progressivamente fino ad adagiarsi su un fianco nelle acque poco profonde del Mississippi. Nei filmati si vedono anche alcuni passeggeri ancora sul ponte mentre l'imbarcazione si ribalta.
“American Cruise Lines può confermare che il nostro battello fluviale, l'American Heritage, è rimasto coinvolto in una collisione mentre era ormeggiato a New Orleans”, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. “Gli ospiti e l'equipaggio sono stati evacuati. Siamo profondamente preoccupati per tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto la società, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone a bordo.
La nave cisterna coinvolta nell'incidente è l'Atlantic Asphalt. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia urtato il battello da crociera, che aveva completato le operazioni di ormeggio circa due ore prima della collisione. Il tratto del fiume Mississippi interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico navale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine, autorità portuali, Guardia Costiera e squadre mediche di emergenza per assistere i passeggeri e mettere in sicurezza l'area.
Le autorità portuali hanno precisato che il bilancio dei feriti non è ancora definitivo. “Prego affinché le operazioni di salvataggio, condotte dai soccorritori vicino al porto di New Orleans, abbiano successo, e per la salute e la sicurezza di tutti i passeggeri coinvolti”, ha dichiarato Julia Letlow, esponente politica della Louisiana. Restano da accertare la dinamica della collisione e le eventuali responsabilità. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre sono in corso le verifiche sulle condizioni delle persone coinvolte.