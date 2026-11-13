Hegseth premia il soldato che lo ha 'rimproverato' a Arlington

AGI - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha conferito una medaglia alla guardia che aveva richiamato lui e i suoi accompagnatori al Cimitero nazionale di Arlington. In un video della cerimonia in occasione del Veterans Day, Hegseth, sua moglie e alcuni suoi stretti collaboratori ridono e conversano mettendosi in posa per delle fotografie davanti alla Tomba del Milite Ignoto, prima che la guardia li riprenda bruscamente invitandoli a mantenere il silenzio.
In una nota, il Pentagono ha reso noto in seguito che Hegseth ha insignito il soldato Thomas Iglesias della "Joint Service Commendation Medal" (medaglia di encomio per servizio congiunto), "per l'adempimento dei propri doveri presso la Tomba del Milite Ignoto".
Happy Veterans Day — to our best Americans. The Hegseth’s are honored to celebrate our veterans this morning at Arlington with @POTUS, @VP & @SecVetAffairs. Thank God for our warriors, past and present. https://t.co/oxyWjnNj69— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 11, 2026
Le immagini pubblicate sull'account X del segretario alla Difesa mostrano il momento in cui consegna la medaglia a Iglesias. Al suo fianco vi erano altri militari, identificati dal Pentagono come membri del III Reggimento di fanteria dell'esercito statunitense - noto come "Old Guard" - cui spetta il compito di vigilare sulla Tomba del Milite Ignoto."Amiamo i soldati. Amiamo il rispetto delle regole. Ben fatto, specialista. Continuate così, patrioti", si legge nel testo che accompagna il post di Hegseth. Nel filmato, la sentinella si avvicina al gruppo di Hegseth e intima ad alta voce: "Tutti i visitatori sono tenuti a mantenere un'atmosfera di silenzio e rispetto in ogni momento".