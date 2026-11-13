Guerra in Ucraina, Mosca frena sull’Europa ai negoziati

AGI - Per la fine della guerra in Ucraina, Mosca precisa di non aver ancora dato il via libera alla partecipazione dei Paesi europei ai colloqui, mediati dagli Stati Uniti, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato americano Jared Kushner avevano affermato che l'Europa avrebbe preso parte al prossimo round di negoziati. "Solo quando avremo compreso le loro reali intenzioni e la loro volontà di contribuire al processo di pace, potremo decidere se tenere i colloqui in un formato allargato", ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Nel corso degli incontri tenutisi ad Abu Dhabi all'inizio della settimana, i delegati europei hanno avuto colloqui separati con le delegazioni ucraina e Usa, ma non hanno partecipato alle riunioni - guidate dagli Stati Uniti - tra gli sherpa inviati da Kiev e Mosca.
Zelensky e Kushner: l'Europa siederà al prossimo round di negoziati
In seguito a un confronto con gli inviati statunitensi, Zelensky ha dichiarato che gli europei parteciperanno ai prossimi colloqui; dal canto suo, Kushner - genero del presidente Donald Trump - ha sostenuto che un accordo di pace non potrebbe essere concluso "senza la presenza degli europei al tavolo negoziale". Il Cremlino, tuttavia, ha fatto sapere di non aver ancora dato il proprio assenso. "Se gli europei dispongono effettivamente di qualcuno che sia, in qualche modo, autorizzato a negoziare, e se nutrono davvero il desiderio di farlo, allora, naturalmente, saremo pronti a dialogare con loro", ha aggiunto Peskov.
Medinsky: dall'Europa nessuna proposta concreta di pace
Vladimir Medinsky, capo negoziatore russo ad Abu Dhabi, ha affermato al termine dell'ultimo incontro trilaterale che Mosca "non ha ricevuto dai Paesi europei alcuna iniziativa di pace, ne' una sola proposta concreta in tal senso". A suo avviso, resta "poco chiaro cosa ci sia da discutere" con l'Europa.
Mosca aperta a contatti bilaterali con l'Europa sulla guerra in Ucraina
Allo stato non vi è stata alcuna discussione concreta riguardo alla possibile ripresa di contatti bilaterali tra Russia ed Europa in vista di un eventuale coinvolgimento europeo nei colloqui per la risoluzione della questione ucraina. Tuttavia, la Russia si dichiara aperta a tale possibilità. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con la stampa, rispondendo a una domanda in merito. "Al momento non c'è stata alcuna discussione concreta di questo tipo", ha dichiarato Peskov. "Da parte nostra, saremmo aperti a tali contatti. Il presidente Putin, del resto, lo ha ribadito più volte", ha aggiunto.
Kallas: "Sono io a rappresentare l'Europa"
L'Europa intanto continua a discutere sul ruolo del negoziatore chiamato a 'dialogare' con Putin. "Tutti gli Stati membri hanno in effetti concordato che sono io a rappresentare l'Europa in materia di politica estera e di sicurezza", ha spiegato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, all'arrivo al Consiglio europeo informale a Dublino. "Nel giugno del 2024 c'è stata una decisione dei leader su chi rappresenta l'Unione quando si tratta di sicurezza e politica estera. E si discuteva del fatto che in questi cinque anni ci sarebbe stato un negoziato con i russi. Quindi, se i leader vogliono cambiare quell'accordo, naturalmente possono farlo, perché è una decisione che spetta a loro. Ma penso che dovremmo concentrare le nostre energie, piuttosto, sulla sostanza", ha concluso.