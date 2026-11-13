Depardieu rinuncia all'appello: definitiva condanna a 18 mesi

AGI - Gérard Depardieu, che a partire da lunedì dovrà affrontare un nuovo processo per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film 'Les volets verts' nel 2021, rinuncerà al suo appello. Lo conferma una fonte vicina al caso.
Questa rinuncia da parte dell'attore, oggi 77enne, rende di fatto definitiva la condanna in primo grado - inflitta nel maggio 2025 - a 18 mesi di reclusione con la condizionale; la sentenza includeva anche una pena accessoria per "vittimizzazione secondaria", dovuta alla virulenza della linea difensiva adottata dall'imputato durante l'udienza.
Pluripremiato per film come 'L'ultimo metrò' e 'Cyrano de Bergerac', l'attore è stato per decenni considerato un gigante del cinema francese, noto in tutto il mondo, prima di essere travolto dalle conseguenze dei suoi eccessi verbali e dalle accuse di violenza sessuale. Depardieu aveva già rinunciato, in aprile, all'azione legale intentata contro France Télévisions: l'attore contestava il montaggio di una puntata del programma 'Complément d'Enquête', trasmessa alla fine del 2023, in cui si lasciava andare a ripetuti commenti degradanti verso le donne.
Gli atri processi e le nuove accuse
Questa rinuncia, che sarà formalizzata lunedì, giunge in un contesto giudiziario particolarmente critico per l'ex mostro sacro del cinema francese, il quale ha presentato ricorso contro il rinvio a giudizio davanti alla corte criminale per stupri e aggressioni sessuali ai danni dell'attrice Charlotte Arnould. L'attore, che respinge tali accuse sin dal suo rinvio a giudizio nel 2020, conoscerà l'esito della vicenda il 26 novembre.
Ieri, l'attore è stato inoltre chiamato in causa da Mediapart e Le Média per molestie sessuali avvenute durante le riprese del film 'Turf' (2013) ai danni di una comparsa; nelle immagini diffuse dai media, si vede la donna tentare invano di respingerlo nel corso di una ripresa.
La linea difensiva
Al momento della condanna in primo grado a 18 mesi di reclusione con la condizionale per aggressioni sessuali, il presidente del tribunale aveva criticato l'accanimento eccessivo della difesa nei confronti delle due parti civili: Amélie, una scenografa, e Sarah (nome di fantasia), aiuto regista, entrambe membri della troupe del film di Jean Becker. I giudici avevano sottolineato la coerenza e la credibilità dei racconti delle due denuncianti, in netto contrasto con le dichiarazioni dell'attore, che sono variate sensibilmente tra il fermo di polizia e l'udienza in tribunale.
Nel corso dell'intero procedimento, Gérard Depardieu ha negato fermamente le accuse. Ha dichiarato di non conoscere tali pratiche, rifiutando di essere paragonato a un "molestatore in metropolitana" che si diverte a toccare il seno o il sedere di una donna. La sentenza di condanna è stata emessa nel giorno dell'apertura del Festival di Cannes 2025; proprio a Cannes, nel 1990, l'attore aveva vinto il premio per la migliore interpretazione maschile per il film 'Cyrano de Bergerac'.