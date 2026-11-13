Francia: bimba scomparsa nel '96, possibile svolta nel cold case

AGI - Potrebbe esserci una svolta nel caso della scomparsa di Marion Wagon, una bimba di dieci anni scomparsa in Francia 30 anni fa. La piccola sparì nel nulla il 14 novembre 1996 nel tragitto tra scuola e casa ad Agen, nel dipartimento di Lot-et-Garonne. La recente testimonianza di una donna, che afferma di essere stata seguita da un uomo nello stesso giorno e nello stesso luogo in cui scomparve Marion, ha fornito una "nuova pista" agli inquirenti, secondo quanto reso noto dalla procura competente per i casi irrisolti.
In Francia possibile svolta, le autorità: "Anche il dettaglio più piccolo può aiutare"
La donna, che ha superato i quarant'anni, è stata ascoltata a ottobre dai gendarmi della sezione investigativa di Bordeaux nell'ambito delle indagini sulla sparizione della bambina. E' riuscita a fornire una descrizione del possibile sospettato e l'autorità giudiziaria ha lanciato un appello a eventuali testimoni nella speranza di identificarlo, come riportato dal quotidiano 'Le Parisien' e dal giornale regionale 'Sud-Ouest'.
"Siamo ora alla ricerca di indizi, di elementi supplementari che ci consentano di stabilire dei collegamenti con questa recente testimonianza", ha dichiarato ai microfoni di Bfmtv Marie-Celine Lawrysz, procuratrice aggiunta dell'unità nazionale dedicata ai casi irrisolti a Nanterre. "Anche i minimi dettagli che possono tornare in mente alle persone, a distanza di 30 anni, risultano oggi utili per le indagini. Si tratta di una nuova pista che emerge in questo fascicolo", ha sottolineato la magistrata.
La testimone: "Quel giorno fui seguita da un uomo di 30 anni con capelli castani"
Il 14 novembre 1996, poco dopo mezzogiorno, Marion, 10 anni, scomparve all'uscita da scuola nel centro di Agen, a circa 500 metri da casa sua, senza lasciare alcuna traccia. Da allora, il caso è rimasto irrisolto, nonostante siano state effettuate numerosissime audizioni. La nuova testimone, oggi 43enne e all'epoca studentessa delle scuole medie, ricorda di essere stata seguita per strada, quel giorno, da un uomo che "all'epoca aveva tra i 30 e i 35 anni, molti capelli castani, occhi marroni, carnagione scura, statura media e corporatura esile", il quale indossava un "maglione blu a trecce", ha spiegato nel dettaglio il viceprocuratore. L'individuo le avrebbe fatto "molta paura", spingendola a rifugiarsi a casa di un compagno di classe, all'interno di un palazzo.
Sentita il giorno successivo ai fatti, la ragazza - che allora era giovanissima - non aveva fatto menzione di questo episodio. Tuttavia, a distanza di 30 anni, la sua testimonianza risulta di particolare interesse per gli inquirenti: l'indirizzo in cui la donna afferma di essersi rifugiata, il 14 novembre 1996, si trova infatti lungo il tragitto che la bambina scomparsa percorreva abitualmente per tornare a casa. Inoltre, all'epoca, diversi cani avevano rilevato la traccia olfattiva della piccola fino a un locale tecnico situato proprio in quell'edificio.
Prelevato Dna di Marion Wagon da un quaderno e un berretto
Il giudice istruttore incaricato del caso ha disposto nuovi prelievi di Dna, in un momento in cui il profilo genetico di Marion Wagon è stato identificato - nel febbraio 2025 - su un quaderno di poesie e su un berretto appartenuti alla bambina e conservati dai genitori. Si tratta di "un passo avanti innegabile" nelle indagini, sottolinea la procura specializzata nei cosiddetti casi irrisolti. "Sono stati rinvenuti capelli ed elementi piliferi, attualmente in fase di analisi" ai fini di un confronto, in particolare con il Dna della bambina scomparsa, per stabilire se quest'ultima "sia effettivamente passata per quel locale tecnico", ha precisato Marie-Celine Lawrysz. "Certo, sono passati 30 anni", ma "forse c'è un barlume di speranza di poter ritrovare degli elementi", ha concluso.